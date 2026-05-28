Matheus Pereira brilha, Cruzeiro goleia e vai às oitavas da Libertadores

Com brilho do "maestro" Matheus Pereira e grande atuação, o Cruzeiro confirmou sua presença nas oitavas de final da Libertadores. Nesta quinta-feira (28/5), o Cabuloso não tomou conhecimento e goleou o Barcelona-EQU por 4 a 0, no Mineirão, pela sexta e última rodada da fase de grupos da competição. O camisa 10 marcou duas vezez sendo o segundo um voleio dentro da área. Além dele, Christian e Sinisterra também balançaram as redes para equipe mineira, que foi dominante do início ao fim da partida.
Com o resultado, o Cruzeiro ficou na segunda posição, com 11 pontos, no Grupo D. A Universidad Católica permaneceu na liderança, com 13 pontos, já que venceu o Boca Juniors na La Bombonera. O time argentino, aliás, vai para os playoffs. O Barcelona-EQU, por sua vez, foi eliminado, com apenas três pontos. Agora, a Raposa aguarda o sorteio, que acontece nesta sexta-feira na Conmebol.
Depois disso, o Cruzeiro chega embalado para enfrentar o Fluminense no domingo (31/5), às 20h30, também no Mineirão, pela 18ª rodada do Brasileirão. Na sequência, o time terá dois meses de descanso por causa da pausa para Copa do Mundo.
Cabuloso na frente
Como já se esperava, o Cruzeiro teve um início avassalador no Mineirão. Logo aos quatro minutos, Matheus Pereira abriu o placar em cabeçada após lindo cruzamento de Fagner. Depois disso, o time mineiro manteve o ímpeto, mas desperdiçou chances e poderia ter matado o jogo ainda no primeiro tempo. Depois da pausa para hidratação, o Barcelona-EQU teve uma melhora e encontrou alguns espaços para rondar a área mineira, porém não empilhou chances. A melhor foi em finalização com Villalba. No último lance da etapa inicial, Kaio Jorge chegou a ampliar a diferença, mas Sinisterra estava em posição irregular e o gol foi invalidado.
Gol de placa e classificação
Se durante o primeiro tempo o Cruzeiro desperdiçou chances, na segunda etapa fez ao contrário e confirmou a classificação logo nos minutos iniciais. Aos seis minutos, Matheus Pereira, dentro da área, cabeceou para Christian, que esperou a bola chegar no jeito para finalizar forte e marcar o segundo do Cruzeiro. Depois de quatro minutos, o veloz Kaio Jorge conseguiu um contra-ataque fulminante e rolou para Sinisterra dominar e deslocar o goleiro dentro da área. Explosão no Mineirão. E a postura do time comandado por Artur Jorge continuou a mesma em busca do gol, enquanto o Barcelona-EQU se defendeu como pôde para evitar um vexame maior.
No entanto, a defesa equatoriana não teve a capacidade de parar Matheus Pereira. Villalba cruzou para o camisa 10 armar um voleio de primeira e fazer um golaço no Mineirão. Na comemoração, ele saiu regendo a torcida, e logo depois saiu ovacionado. Com isso, a equipe apenas controlou o ritmo do jogo e confirmou a vaga.
CRUZEIRO 4×0 BARCELONA-EQU
6ª rodada da Fase de Grupos Libertadores
Data: 28/05/2026
Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Público/Renda: 55.724 presentes / R$ 3.842.306,00
Gols: Matheus Pereira, 4’/1°T (1-0); Christian, 6’/2°T (2-0); Sinisterra, 10’/2°T (3-0) e Matheus Pereira, 26’/2°T (4-0)
CRUZEIRO: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno (Villalba, 20’/2°T); Lucas Romero, Matheus Henrique (Lucas Silva, 20’/2°T), Christian e Matheus Pereira (Bruno Rodrigues, 28’/2°T); Luis Sinisterra (Arroyo, 20’/2°T) e Kaio Jorge (Villarreal, 28’/2°T). Técnico: Artur Jorge.
BARCELONA-EQU: José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez e Ronald Perlaza (Vallecilla, 15’/2°t); Jhonny Quiñónez, Matias Lugo e Milton Celiz (Lucas Sosa, 33’/2°T); Jandry Gomez, Héctor Villalba (Sergio Núñez, 15’/2°T) e Jefferson Wila (Tomás Martínez, 27’/2°t). Técnico: César Farias.
Árbitro: Andres Matonte (URU)
Assistentes: Andres Nievas e Mathias Muniz (URU)
VAR: Leodan González (URU)
Cartão Amarelo: Lucas Romero, Fágner, Villarreal (CRU), Milton Céliz, Alex Rangel (BSC)
