Donos da Europa: PSG bate Arsenal e conquista a Champions League

Jogo sobrou em emoção e foi decidido nos pênaltis após a prorrogação

Jogo foi cheio de emoção e só foi decidido no último lance - (crédito: Odd ANDERSEN / AFP)
Com jogo decidido nos pênaltis, o Paris Saint-German conquistou o bicampeonato na Champions League na tarde deste sábado (30/5) — horário de Brasília — contra o Arsenal. O título inédito do time inglês, que parecia definido até a última cobrança de pênalti, não se concretizou. Na penalidade final que decidiu o jogo na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria, o brasileiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, chutou a bola para fora. Era o início do fim do sonho inglês e o início da festa do PSG, que viu os principais craques apagados.

As cobranças de pênaltis terminaram em 4 a 3 para os franceses, com Gabriel Magalhaes, Nuno Mendes e Eberechi Eze perdendo as chances. Nos 120 minutos anteriores, o empate por 1 a 1 foi construído por Kai Harvezt, para o Arsenal, e Dembelé, do PSG.

Essa é a 2ª taça da Liga dos Campeões conquistada pelo time francês, ambas sob o comando do treinador Luis Henrique.

Ronayre Nunes

Isac Mascarenhas

postado em 30/05/2026 16:14 / atualizado em 30/05/2026 16:32
