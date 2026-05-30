Donos da Europa: PSG bate Arsenal e conquista a Champions League

Com jogo decidido nos pênaltis, o Paris Saint-German conquistou o bicampeonato na Champions League na tarde deste sábado (30/5) — horário de Brasília — contra o Arsenal. O título inédito do time inglês, que parecia definido até a última cobrança de pênalti, não se concretizou. Na penalidade final que decidiu o jogo na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria, o brasileiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, chutou a bola para fora. Era o início do fim do sonho inglês e o início da festa do PSG, que viu os principais craques apagados.
As cobranças de pênaltis terminaram em 4 a 3 para os franceses, com Gabriel Magalhaes, Nuno Mendes e Eberechi Eze perdendo as chances. Nos 120 minutos anteriores, o empate por 1 a 1 foi construído por Kai Harvezt, para o Arsenal, e Dembelé, do PSG.
Essa é a 2ª taça da Liga dos Campeões conquistada pelo time francês, ambas sob o comando do treinador Luis Henrique.
Ronayre NunesSubeditor
Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.