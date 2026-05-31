Uruguai divulga lista final de convocados para a Copa do Mundo

O Uruguai anunciou, neste domingo (31/5), os 26 atletas convocados para a disputa da Copa do Mundo. Sob o comando do técnico Marcelo Bielsa, a Celeste integra o Grupo H do torneio, chave que também conta com Espanha, Arábia Saudita e Cabo Verde. A estreia uruguaia acontecerá contra os árabes no dia 15 de junho, às 19h (horário de Brasília), em Miami.
Com o objetivo de alcançar o ritmo ideal para a competição, a comissão técnica antecipou os trabalhos logo no dia 18 de maio. Logo no início, o técnico Bielsa recebeu o primeiro grupo de atletas, contando com a presença de nomes como Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez e Federico Viñas.
Paralelamente a isso, o meia Arrascaeta também se integrou antecipadamente à delegação, com o propósito específico de acelerar a recuperação de sua lesão na clavícula.
Logo após o primeiro desafio, os sul-americanos permanecerão em Miami para encarar Cabo Verde no dia 21 de junho. Em seguida, a equipe fechará a primeira fase contra a Espanha, no dia 26 de junho, em Akron.
Vale destacar que esse torneio carrega um peso histórico para o país, visto que a Celeste disputará sua 15ª edição de Copa do Mundo. Afinal, a rica trajetória uruguaia começou com o título de 1930, em casa, sendo consolidada logo depois com a conquista do bicampeonato em 1950, no Brasil.
Convocados para a Copa do Mundo
- Goleiros: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes) e Santiago Mele (Monterrey);
- Defensores: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (América-MEX), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras) e Matías Viña (River Plate);
- Meio-campistas: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Sporting), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting) e Brian Rodríguez (América-MEX);
- Atacantes: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Oviedo) e Darwin Núñez (Al-Hilal).