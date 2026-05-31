Inhumas x Gama: em grande fase, Ramon lidera o Alviverde na Série D

Em 2026, o desempenho do Gama atraiu holofotes no futebol local e nacional. Líder isolado do Grupo A3 e protagonista da melhor campanha entre os 96 clubes da Série D do Campeonato Brasileiro, o Alviverde ostenta média de 2,71 gols por jogo na quarta divisão.

Um dos responsáveis pela marca é o atacante Ramon. Discreto, o camisa 7 tem nove gols e cinco assistências na temporada. Neste domingo (31), o clube do Distrito Federal visita o Inhumas-GO pela nona rodada da quarta divisão, às 17h, no Estádio Zico Brandão.

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Aos 25 anos, Ramon ou Ramonzinho vive o melhor momento na carreira. O ponta esquerda se tornou o herói alviverde na semifinal do Candangão, ao marcar os dois gols da virada gamense por 2 x 1 contra o Ceilândia, no Bezerrão, carimbando a vaga para a final. Desde então, se tornou cada vez mais importante e decisivo no time de Luis Carlos Souza.

“Sem dúvidas, essa é a melhor temporada que eu estou fazendo na minha carreira, muito feliz. Já somam nove gols, cinco assistências e fazer gol é muito bom”, destacou.

Motorzinho criativo do Gama, Ramon também é um bom garçom. “Fazer gol é um sentimento diferente. Deixar o parceiro em condições de fazer também, mas prefiro fazer o gol”, brincou. O ponta-esquerda tem em média 12 participações em gols em 20 jogos.

Para o jogador, os resultados em campo são consequência do esforço conjunto com o grupo. “Quando a gente se preocupa em ter um bom coletivo, o individual acaba se sobressaindo. Glória a Deus, muito feliz pelo momento que eu estou vivendo”, enalteceu.

A engrenagem no ataque passa pelos pés da parceria entre Ramon e Felipe Clemente, os maiores marcadores do clube. Dentro da grande área, os dois vivem em sintonia.

“Quando o coletivo está entregando alguns resultados, o individual acaba aparecendo e eu sou mais uma peça ali do elenco, que graças a Deus, de uma forma ou de outra, vem contribuindo”, destacou. “Mas todo grupo está de parabéns. Eu creio que se não fosse os treinamentos exigentes, esse mesmo que a gente tem durante a semana, o trabalho firme que toda a equipe vem desempenhando, nada disso estaria acontecendo”, concluiu.

Ficha Técnica

Inhumas x Gama

Brasileirão Série D - 9ª rodada

Inhumas-GO

Wesley; Everton, Victor Gabriel, Alan e Ninho; Luan, Lucas Victor e Pedro Igor; Zizu, Paulo Victor e Jonathan

Técnico: Raphael Miranda

Gama

Renan Rinaldi; Toninho, Darlan, Lucão e Gabriel Galhardo; Gabriel Lima, Russo e Willian Jr.; Klenisson, Henrique Almeida e Kennedy

Técnico: Luís Carlos Souza





Horário: 17h

Local: Estádio Zico Brandão, em Inhuma (GO)

Árbitro: Everton Moreira Prates (MS)