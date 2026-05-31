Atlético-MG vence em São Januário, e Vasco vai passar Copa do Mundo no Z4

Na última rodada do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo, o Atlético-MG mostrou mais uma vez que está em evolução sob o comando de Eduardo Domínguez. Em São Januário, o Galo aproveitou os erros do Vasco e venceu o Cruzmaltino por 1 a 0, gol de Victor Hugo, de cabeça, ainda no primeiro tempo de partida.

Com a derrota, o Vasco vai passar a Copa do Mundo dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 20 pontos, um a menos que o Grêmio, primeiro time fora do Z4. Já o Atlético está na 9ª colocação, com 24 pontos, encostando de vez no pelotão que briga para entrar no G5.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Início quente

A tarde de sol deste domingo em São Januário iluminou um primeiro tempo de muita movimentação e tensão. De um lado, o Vasco que queria evitar um resultado ruim para não passar a Copa do Mundo na zona de rebaixamento. Do outro, o Atlético que queria seguir dando respostas ao trabalho de Eduardo Domínguez. Por isso, a partida foi de trocação. Rojas, logo nos primeiros minutos, teve uma chance grande, mas parou em Everson. Já o Galo assustou com Reinier, que obrigou Léo Jardim a fazer uma bela defesa.

Galo na frente!

A pressão da torcida por uma atuação melhor fez o Vasco perder concentração e errar lances que estavam dando certo. Com isso, o Galo cresceu na partida e saiu na frente no marcador com a bola parada. Em escanteio cobrado com perfeição por Bernard, o zagueiro Victor Hugo foi no terceiro andar e testou sem chances para Léo Jardim. Galo em vantagem.

Vasco martela, mas não fura

Na volta do intervalo, a tônica da partida foi determinada logo nos primeiros ataques. O Vasco dominou as ações e tentava de todas as formas buscar espaços para o gol de empate, e posteriormente uma possível virada. Por outro lado, o Galo baixou as linhas e apostou na transição rápida para tentar fazer o segundo e matar o jogo.

Chutes de fora da área, cruzamentos, cabeçadas, lances de frente com o goleiro… O Vasco tentou de todas as formas, mas parecia sempre existir a presença de um marcador com a camisa do Atlético para bloquear as finalizações. Bruno Lopes foi quem teve a melhor chance, cara a cara com Everson, mas o goleiro levou a melhor.

Próximos compromissos

Após a pausa da Copa do Mundo, o Vasco volta a entrar em campo na semana do dia 22 de julho, diante do Independiente Medellín-COL, pelo playoff da Copa Sul-Americana. Já o Atlético-MG vai receber o Bahia, na Arena MRV, na mesma semana, mas pelo Brasileirão.

VASCO 0x1 ATLÉTICO-MG

Brasileirão 2026 18ª rodada

Data: 31/5/2026, 16h (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 20.133 pessoas

Renda: R$ 782.797,00

Gol: Vitor Hugo (32’/1T, 0-1)

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique, 35’/2T), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Adson (Zuccarello, 35’/2T) e Johan Rojas (Bruno Lopes, 24’/2T); Nuno Moreira (David, 13’/2T) e Spinelli. Técnico: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-MG: Éverson; Natanael, Iván Román, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi (Kauã Pascini, 35’/2T); Tomás Pérez, Victor Hugo (Alexsander, 18’/2T) e Bernard (Cisse, 18’/2T); Cuello e Reinier (Cauã, 35’/2T). Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Cauan Barros (VAS), Iván Román (CAM)