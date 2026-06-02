Leila, sobre possível acerto entre Vasco e Lamacchia: "Grande negócio"

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira falou sobre a negociação entre o enteado, Marcos Lamacchia, e o Vasco. Em março, as partes encaminharam um acordo para a venda da SAF por valores superiores a R$ 2 bilhões. A dirigente, entretanto, afirmou que não se envolve com esse assunto, mas elogiou o familiar.

"Eu não tenho nada com isso. O meu enteado está negociando com o Vasco, sim. Meu enteado tem a vida completamente independente do pai dele. Ele não trabalha conosco. É totalmente independente. É uma pessoa correta. Eu não inspiro só mulheres, eu também inspiro homens. Qualquer clube que tiver meu enteado como dono, será um grande negócio. É uma pessoa brasileira, com patrimônio no Brasil e com capacidade de erguer qualquer clube. Acho um grande negócio. Ele está em tratativas ainda, eu não me envolvo", disse POD_i, podcast de Andréia Sadi.

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De acordo com as informações, a transferência de 90% dos ativos do departamento de futebol do Vasco. No entanto, a 777 Carioca, subsidiária da 777 Partners, ex-controladora do Vasco, entrou com uma interpelação judicial para impedir a venda da SAF do clube a Marcos Lamacchia.

Apesar de ser presidente de um clube associativo, Leila, entretanto, defendeu o modelo de SAF. Para ela, ter um dono é importante para o desenvolvimento.

"Não vejo futuro nesses clubes associativos. Sou adepta ao clube-empresa. Acho que para ter continuidade o clube precisa ter um dono. Nesses clubes associativos o presidente se deixa levar muito levar pela política, está sempre preocupado para o voto", avaliou.

Seria presidente da CBF?

Leila Pereira, aliás, não pretende presidir outro clube e muito menos chegar à CBF. Além disso, ressaltou que pretende ser dona de um clube.

Não pretendo ser presidente da CBF. Eu gosto de clubes de futebol. Vai terminar meu mandato e eu fui procurada por alguns conselheiros do Palmeiras para tentar alterar o estatuto para um terceiro mandato. Tudo na vida tem um ciclo e o meu vai terminar. Não iria para outro clube. No futuro pode ser que seja dona de um clube. Olha que espetáculo. Não sei se a curto prazo, disse Leila.



