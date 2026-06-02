Endrick abre o jogo sobre paternidade às vésperas da Copa do Mundo

O atleta, de 19 anos, casado com a influenciadora digital Gabriely Miranda, está à espera do primeiro filho - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Endrick, um dos jogadores indicados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, vive momentos de grande emoção em sua vida pessoal e profissional. O atleta, de 19 anos, casado com a influenciadora digital Gabriely Miranda, está à espera do primeiro filho.

Em entrevista à revista Quem, o jogador contou que lida com tranquilidade com o atual momento de vida. "A espera do meu filho me faz muito bem. É um outro sonho se realizando. O que eu mais queria fora do campo. Vai ser mais um para proteger, mas para comemorar e agradecer também", declarou.

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Em tempo, Gabriely e Endrick anunciaram a espera pelo primeiro filho no dia 10 de abril. O bebê, que será um menino, ainda não teve seu nome divulgado. O casal atualmente mora na França, onde o craque joga no Olympique Lyonnais (Lyon), emprestado pelo Real Madrid.

O namoro da influenciadora com o atleta teve início no final de 2023. Eles oficializaram a união no civil em setembro de 2024. Em julho do ano passado, os dois se casaram no religioso em uma cerimônia intimista que aconteceu em Madri, na Espanha.

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