Cinturões em disputa marcam edição do UFK em Brasília

A primeira edição do Union Fight Kombat (UFK) reuniu disputas de cinturões sul-americanos, confrontos internacionais e promessas das artes marciais no último sábado (30/5), na AABB Brasília. Ao fim da noite, João Paulo e Antônio Barbosa conquistaram os títulos de Sanda, enquanto Adam Ramos e Ismael Alves levantaram os cinturões de K1.

A primeira disputa do card principal colocou em jogo uma vaga na final do Sanda, na categoria até 65kg. Em uma luta equilibrada na plataforma Lei Tai, o amazonense João Paulo derrotou o paulista Darlan Souza por pontos. Na outra semifinal, Kauã Gabriel superou o argentino Leandro Gomez, mas acabou derrotado por João Paulo na decisão do título sul-americano.

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Na sequência, Antônio Barbosa entrou em ação na disputa do título sul-americano até 70kg. O catarinense venceu Jhonattan Silva por pontos na semifinal e avançou para enfrentar Wilken Santos, que havia eliminado o paraguaio Diego Paez. Na decisão, confirmou o favoritismo, saiu com a vitória e garantiu mais um cinturão para o Brasil.

Na categoria K1, Adam Ramos ficou com o título dos pesos pesados. O carioca avançou à decisão após vencer Lipan Júnior, que sofreu uma fratura na perna durante o combate. Na final, superou Hugo Lima por pontos e encerrou a noite com o cinturão da divisão.

A Capital Federal também teve motivos para comemorar. Lutando diante da torcida, Ismael Alves conquistou o título sul-americano da categoria até 65kg. O brasiliense venceu o paraguaio José Enrique Paez na semifinal e fechou a campanha com um nocaute sobre o baiano Vinícius García na decisão, levando o público da AABB à festa.

Entre as mulheres, um dos momentos mais marcantes da noite veio na revanche entre Suzana Alves e a paraguaia Jennifer Zielke. Derrotada no primeiro encontro entre as duas, há quatro anos, a brasileira devolveu o resultado em grande estilo. Diante do público da AABB, nocauteou a rival e ficou com o cinturão da Super Luta.

*Estagiário sob supervisão de Victor Parrini

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