Série D: a situação de cada time do DF a uma rodada do fim da fase de grupos

Mais um fim de semana recheado de jogos da Série D do Campeonato Brasileiro se passou. Os quatro vivem situações distintas a uma rodada para o fim da primeira fase. Classificados antecipadamente, Gama e Capital confirmaram a liderança das respectivas chaves e asseguram, em tese, caminho menos espinhoso no primeiro mata-mata. Em contrapartida, Ceilândia e Brasiliense entrarão em campo no domingo (7/6) com vagas em jogo. Veja, abaixo, a situação de cada equipe do Quadradinho na competição.

Gama

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O Periquito nadou de braçada na fase de grupos. Donos da melhor campanha geral da competição, o alviverde candango visitou o Inhumas fora de casa e venceu por 2 x 0, com gols de Ramon e Henrique Almeida. A equipe soma 25 pontos, oito vitórias e um empate. Classificado e com a primeira colocação do Grupo A3 assegurada, os comandados de Luis Carlos Souza terão a Aparecidense como adversária pela última rodada apenas para cumprir tabela e manter a boa fase, no próximo domingo (7/6), às 17h, no Bezerrão.

Capital

A Coruja também vive bom momento. Após campanha ruim no Candangão, conseguiu classificação antecipada e garantiu o primeiro lugar do Grupo A4 da competição. O tricolor candango goleou o Operário-MT fora de casa, por 5x1, e segue em alta. A equipe retorna a campo no próximo domingo (7/6) para enfrentar, em casa, no Paranoá, o União Rondonópolis-MT pelo último jogo da primeira fase, às 17h. O adversário mato-grossense ainda tem chances de avanço.

Ceilândia

O Gato Preto poderia ter garantido a vaga para a próxima fase na rodada anterior, porém o empate por 1 x 1 diante do Goiatuba atrapalhou os planos de Adelson de Almeida. Mesmo assim, o gol salvador de Cabralzinho aos 52 minutos do segundo tempo, manteve o Ceilândia no G-4 e dependendo apenas de si para chegar aos mata-mata. A equipe tem 11 pontos e ocupa a quarta posição, dois a mais que o União Rondonópolis que configura fora da zona de classificação. O último jogo da equipe será diante do Mixto, com a mesma pontuação e rival direto por um lugar no próximo estágio da competição. Vitória ou empate são suficientes para o alvinegro, no domingo, às 17h, em Cuiabá.

Brasiliense

A situação menos confortável é a do Brasiliense. Primeiro time fora da zona de classificação do Grupo A3, com 11 pontos e duas vitórias em nove partidas, o Jacaré precisa vencer para entrar no G-4. Empate o igualaria na pontuação atual de Primavera (3º) e Luverdense (4º), mas o deixaria de fora devido ao número de triunfos na competição.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

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