Neymar é tietado por policial e autografa camisa do Flamengo; veja

Neymar chamou atenção na noite de segunda-feira (1º) ao atender um policial rodoviário federal e autografar uma camisa do Flamengo momentos antes do embarque da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

Além disso, o camisa 10 foi um dos últimos jogadores a entrar no ônibus da delegação, que deixou a sede da CBF, na Barra da Tijuca, rumo ao aeroporto pouco depois das 20h (de Brasília).

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Antes da viagem, os atletas se reuniram na sede da entidade e, posteriormente, visitaram o museu da CBF, onde conheceram relíquias históricas da Seleção Brasileira. Em seguida, os jogadores vestiram os ternos produzidos especialmente para a viagem ao Mundial.

Neymar foi tietado por um policial rodoviário federal e autografou uma camisa do Flamengo ao deixar a sede da CBF @sportv pic.twitter.com/Hfx8BYvl8X LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 1, 2026





Já a equipe comandada por Carlo Ancelotti desembarca nos Estados Unidos na manhã desta terça-feira. Logo depois, os jogadores realizam o primeiro treinamento em solo americano no período da tarde.

Neymar exibe foto do elenco da Seleção durante viagem para a Copa do Mundo

Neymar compartilhou nas redes sociais uma foto do elenco da Seleção Brasileira durante o voo fretado que deixou o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (1º), com destino a Newark, em Nova Jersey. A cidade americana servirá como base da delegação brasileira ao longo da Copa do Mundo.

Na imagem, o atacante aparece ao lado dos companheiros de equipe a bordo de um Boeing 767-300 VIP, aeronave avaliada em mais de R$ 1 bilhão. Ao publicar o registro, Neymar escreveu a legenda: "Todos juntos".

Antes de embarcar com a delegação, o camisa 10 aproveitou momentos ao lado da mãe, Nadine Gonçalves, e das filhas, Mavie e Mel. Em seguida, juntou-se ao grupo para iniciar a viagem rumo aos Estados Unidos.

No último domingo (31), a Seleção Brasileira venceu o Panamá por 6 a 2 em amistoso disputado no Maracanã. No entanto, Neymar não participou da partida, já que segue em recuperação de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha.



