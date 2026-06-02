Seleção Brasileira desembarca nos EUA para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira desembarcou nos Estados Unidos, na madrugada desta terça-feira (2), e iniciou oficialmente a reta final de preparação para a Copa do Mundo 2026. Após receber o apoio dos torcedores em sua despedida no Rio de Janeiro, a delegação chegou a Nova Jersey e já tem o primeiro treinamento em solo norte-americano programado para o fim da tarde.

Para reduzir o desgaste da longa viagem, a CBF investiu em uma aeronave VIP equipada com 96 assentos de primeira classe. Assim, o voo durou cerca de dez horas. Após o desembarque, a delegação ainda enfrentou um trajeto de aproximadamente duas horas, considerando os procedimentos de imigração e o deslocamento até o hotel em Basking Ridge, local que servirá de base para o Brasil durante toda a fase de grupos.

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Pela primeira vez desde a convocação, Carlo Ancelotti terá todos os 26 jogadores à disposição. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que não participaram dos treinamentos na Granja Comary nem do amistoso contra o Panamá, se juntaram ao grupo na noite de segunda-feira (1).

O primeiro trabalho da equipe nos Estados Unidos acontecerá às 18h (de Brasília) desta terça-feira (2), no Columbia Park Training. O local é o centro de treinamento do New York Red Bulls recentemente reformado. O local funcionará como quartel-general da Seleção durante o Mundial. A atividade acontecerá sem acesso da imprensa.

Olho na agenda

Antes da estreia na Copa, o Brasil ainda fará um último amistoso preparatório. Nesse sentido, a equipe enfrentará o Egito no próximo sábado (6), às 19h (de Brasília). Já a caminhada em busca do hexacampeonato começará oficialmente no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey.

Por fim, inserida no Grupo C da competição, a Seleção também enfrentará o Haiti, no dia 19, na Filadélfia. Além disso, medirá forças com a Escócia, no dia 24, em Miami, fechando sua participação na primeira fase do torneio.