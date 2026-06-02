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VNL em Brasília abre disputa por vaga de líbero na Seleção

Medalhistas olímpicas em Paris-2024, Nyeme e Natinha retornam ao grupo de José Roberto Guimarães e encontram Marcelle consolidada após ganhar espaço durante a ausência da dupla

Marcelle ganhou a titularidade na Seleção em meio à VNL e ao Mundial de 2025 - (crédito: Fivb/Divulgação)
Marcelle ganhou a titularidade na Seleção em meio à VNL e ao Mundial de 2025 - (crédito: Fivb/Divulgação)

A principal disputa do Brasil às vésperas da Liga das Nações (VNL) feminina não acontece na saída de rede nem é entre as atacantes. O duelo mais aberto do elenco está no fundo de quadra. Medalhistas olímpicas de bronze em Paris-2024, Nyeme e Natinha retornam à equipe depois de uma temporada afastadas e encontram uma concorrente que aproveitou a ausência das duas para ganhar espaço: Marcelle. A etapa de Brasília, de amanhã até domingo (7/6), no Ginásio Nilson Nelson, pode representar o primeiro capítulo da batalha pela camisa de líbero.

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Durante a preparação para Paris-2024, a posição parecia resolvida. Nyeme, de 27 anos, e Natinha, 29, participaram do ciclo olímpico que terminou com a medalha de bronze para o Brasil na França. Em 2025, porém, as duas se afastaram. Nyeme interrompeu a carreira durante a gravidez da filha Antonella, enquanto Natinha aproveitou a temporada para recuperação física e mental.

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As ausências abriram espaço para Marcelle. A líbero de 24 anos aproveitou a oportunidade e ganhou prestígio após atuações consistentes na campanha de prata na VNL 2025 e no bronze na última edição do Mundial. O desempenho transformou uma posição que parecia definida em uma das maiores incógnitas da equipe comandada por José Roberto Guimarães para o início da temporada internacional.

O cenário é tão equilibrado que a comissão técnica deve fazer rodízio durante a semana de Brasília. O regulamento da VNL permite a inscrição de 18 atletas por etapa, com 14 relacionadas para cada partida, incluindo duas líberos. A tendência é que as três recebam oportunidades antes que uma delas se consolide como titular ao longo do ciclo.

O Brasil fará quatro partidas em cinco dias. A estreia será amanhã, às 20h, contra a Holanda. A caça ao título inédito continua diante de República Dominicana, Bulgária e Itália. A corrida, porém, vai muito além da capital. Cada seleção disputará 12 jogos ao longo de três semanas classificatórias em diferentes sedes. Avançam para as quartas as sete melhores, além das chinesas, anfitriãs da fase final em Macau. Os ingressos são vendidos pela Ticketmaster.

Agenda do Brasil

Quarta-feira (3/6)
20h Brasil x Holanda

Quinta-feira (4/6)
20h Brasil x República Dominicana

Sábado (6/6)
11h Brasil x Bulgária

Domingo
14h30 Brasil x Itália

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/06/2026 06:00
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