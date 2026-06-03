De férias no Rio, Gabigol e Jorge Jesus se reúnem e agitam torcedores

A pausa no calendário do futebol nacional para a disputa da Copa do Mundo de 2026 proporcionou um encontro de peso nos bastidores cariocas. O atacante Gabigol, atualmente defendendo as cores do Santos, publicou uma foto marcante ao lado do treinador português Jorge Jesus na tarde desta terça-feira (2). O jogador aproveitou o período de descanso em solo fluminense para rever o antigo comandante e compartilhou o registro em suas contas oficiais nas redes sociais.
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O centroavante santista escreveu a palavra "Mister" na legenda da publicação, acompanhando o texto com menções diretas a corações nas cores rubro-negras. Desse modo, o atleta agitou os torcedores na internet ao relembrar os tempos de convivência diária com o técnico europeu. Afinal, a dupla construiu uma das eras mais vitoriosas do futebol sul-americano recente durante a passagem do comandante pelo Brasil.
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Mister pic.twitter.com/QsBsVtxKZC
Gabriel B. (@gabigol) June 2, 2026
Parceria histórica rendeu uma verdadeira coleção de taças no Maracanã
Jorge Jesus liderou o elenco do Flamengo entre as temporadas de 2019 e 2020, período em que Gabriel Barbosa figurou como o principal artilheiro e protagonista do elenco. Juntos, os dois profissionais conquistaram títulos de expressão máxima como o Campeonato Brasileiro, a Copa Conmebol Libertadores, o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Portanto, a identificação mútua entre o jogador e o técnico permanece intacta mesmo após anos de separação profissional.
O treinador português cumpre uma agenda de descanso no Brasil após encerrar oficialmente a sua passagem pelo comando do Al-Nassr, da Arábia Saudita. No último sábado (30), o técnico inclusive marcou presença em um dos camarotes do Maracanã para acompanhar de perto a vitória do clube rubro-negro sobre o Coritiba, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, o comandante aproveita a estadia na capital fluminense para rever amigos e ex-funcionários com quem trabalhou no país.
Gabigol tem data de reapresentação definida no Santos
Por outro lado, Gabriel Barbosa desfruta dos dias de folga concedidos pela diretoria santista a todo o plantel profissional do Peixe. A comissão técnica paulista liberou os atletas logo após o último compromisso oficial do clube antes da paralisação do torneio nacional por conta do Mundial de Seleções.
Os jogadores do Alvinegro Praiano já possuem um cronograma estabelecido para o retorno aos trabalhos táticos na Baixada Santista. A reapresentação geral de todo o elenco comandado pela comissão técnica está agendada para o dia 22 de junho (22), no período da manhã, no gramado do CT Rei Pelé. Até lá, o camisa 9 seguirá curtindo as férias em solo carioca para recarregar as energias focando na sequência das competições do segundo semestre.