Após campanha épica, João Fonseca perde para Jakub Mensik em Roland Garros

Apesar da derrota, o brasileiro teve a melhor campanha da carreira em Grand Slams, e colocou o Brasil de volta nas quartas de final da chave principal do masculino após 22 anos. - (crédito: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

João Fonseca está eliminado de Roland Garros após ser derrotado pelo tcheco Jakub Mensik, por 3 sets a 0, com as parciais de 6/4, 6/3 e 7/6, nas quartas de final do torneio, nesta terça-feira (2/6). O brasileiro dá adeus ao Grand Slam realizado em Paris depois de eliminar o sérvio Novak Djokovic na terceira fase e o noruêgues Casper Ruud nas oitavas. No terceiro set, o carioca salvou seis match points do adversário. Contudo, não foi capaz de evitar o revés no tie-break.

Com a vitória, Mensik enfrentará o alemão Alexander Zverev, nesta sexta-feira (5/6), na semifinal. Do outro lado da chave, as vagas serão definidas pelos duelos das quartas entre Félix Auger-Aliassime (Canadá) e Flavio Cobolli (Itália), e entre os italianos Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.



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A partida das quartas de final na quadra Philippe-Chatrier teve início às 15h32. João Fonseca começou sacando e, para ganhar confiança, confirmou o primeiro game em 40 x 0. Jakub Mensik não ficou para trás e, logo em seguida, também confirmou o serviço para empatar o confronto. No terceiro game de saque do brasileiro, o tcheco foi mais agressivo, conquistou a primeira quebra do jogo e abriu vantagem no placar. Mensik sustentou a dianteira até o fim, sem que o carioca conseguisse devolver o break. Assim, o tcheco fechou a primeira parcial em 6/4, após 42 minutos de embate.



Sob os olhares de Guga Kuerten nas arquibancadas, João Fonseca confirmou o serviço no início do segundo set, mas Jakub Mensik empatou logo em seguida. Enquanto o brasileiro oscilava e demonstrava nervosismo, o tcheco exibia uma atuação impecável: defendia-se bem, dominava as transições e minava os erros. Com total controle, Mensik conquistou uma quebra e, no nono game, voltou a quebrar o saque de Fonseca para fechar em 6/3 e abrir dois sets a zero.



No terceiro set, só a vitória interessava. João, que já havia forçado o quinto set duas vezes no torneio, iniciou a reação ao quebrar Mensik pela primeira vez. O tcheco lutou e devolveu a quebra em seguida. Mas, mostrando que para o brasileiro nada vem de graça, Fonseca foi buscar forças para castigar o serviço do rival novamente, conquistando nova quebra e voltando à frente do placar. Assim, João tinha nas mãos a oportunidade de fechar o set sacando, e após dez minutos de game, Mensik conseguiu a quebra para empatar novamente o set.



Com 5/5 no placar, Mensik confirmou o saque e jogou toda a pressão para o lado de João, ou o brasileiro vencia o game de serviço, ou estaria eliminado de Roland Garros. O tcheco teve seis match points, mas Fonseca defendeu todos eles, e levou o confronto ao tie-break.

No tie-break, Mensik conseguiu o mini-break na primeira vez em que João sacava e abriu vantagem até fechar o duelo em 7 x 3.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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