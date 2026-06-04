InícioEsportes
COPA DO MUNDO 2026

Anitta, Shakira e Rolling Stones estão no álbum oficial da Copa do Mundo de 2026

Playlist reúne 18 faixas e artistas de vários continentes; entidade destaca iniciativa como a maior produção musical já ligada ao torneio

Anitta participa da faixa Goals ao lado da tailandesa LISA e do nigeriano Rema - (crédito: Reprodução )
Anitta participa da faixa Goals ao lado da tailandesa LISA e do nigeriano Rema - (crédito: Reprodução )

A Fifa divulgou o álbum oficial de músicas da Copa do Mundo de 2026 com a presença de grandes astros da música mundial, como Shakira, Anitta e Rolling Stones. O projeto, que conta com 18 faixas, ainda tem Daddy Yankee, Future, Stormzy, Ava Max e LISA, integrante do grupo de K-Pop Blackpink.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A brasileira Anitta participa da faixa Goals ao lado da tailandesa LISA e do nigeriano Rema. Além disso, Shakira, que fez sucesso com o "Waka Waka" no Mundial de 2010, interpreta Dai Dai em parceria com Burna Boy. A cantora colombiana também foi confirmada como uma das atrações do show de intervalo da decisão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Já os míticos Rolling Stones surgem em uma versão remixada da música In The Stars.

Nas redes sociais, Gianni Infantino, presidente da Fifa, ressaltou que se trata do maior projeto musical já criado para uma edição do torneio.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 04/06/2026 13:03
    SIGA
    x