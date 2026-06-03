Recebida como campeã, Itália espera pressão brasileira na VNL

Delegação da seleção italiana feminina de vôlei foi recebida com coquetel na Embaixada, nesta quarta-feira (3/6) - (crédito: Rafael Lins/CB/D.A. Press)

Invicta há 36 partidas e atual campeã olímpica, a Itália desembarcou em Brasília carregando o peso e o orgulho de ser a principal força do vôlei feminino mundial. A recepção na Embaixada da Itália refletiu esse status. Entre fotos, homenagens e discursos, as atletas aproveitaram a passagem pela capital federal para projetar os desafios da Liga das Nações, incluindo o aguardado duelo contra o Brasil no próximo domingo (7/6), às 14h30, no Ginásio Nilson Nelson.

A Azzurra estreou com vitória por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/16 e 27/25) sobre a Bulgária e segue a caminhada na competição diante de Holanda e Turquia antes de encerrar a participação em Brasília contra a Seleção Brasileira. O objetivo é manter o alto nível apresentado desde a conquista do ouro olímpico e permanecer no topo do voleibol mundial.

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Anfitrião do encontro, o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, destacou a importância da relação esportiva entre os dois países. “Esse intercâmbio existe há muito tempo. Exemplos como Carlo Ancelotti, Lucas Leiva e Cafu evidenciam a boa relação entre as nações nos esportes”, destacou.

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Cortese também elogiou a estrutura esportiva da capital federal e defendeu maior protagonismo de Brasília na realização de grandes eventos. “Temos uma estrutura excelente para a prática de qualquer modalidade esportiva. Não faz sentido a capital ser menos priorizada do que outras cidades. É uma grande emoção receber aqui a atual melhor seleção do mundo no voleibol feminino”, completou.

A capitã Carlotta Cambi reforçou que a meta da equipe permanece a mesma, independentemente da condição de favorita. “O objetivo sempre será conquistar bons resultados. Mesmo longe de casa, temos uma equipe jovem e acreditamos que podemos continuar desempenhando o nosso melhor”, analisou.

Se a capitã projetou a campanha italiana, a líbero Ilaria Spirito voltou as atenções para o confronto mais aguardado da semana. Segundo ela, a equipe já sentiu a preferência dos torcedores pela Seleção Brasileira e espera um ambiente ainda mais intenso no domingo.

"No jogo contra a Bulgária, vimos uma recepção negativa dos torcedores. No domingo, diante da Seleção Brasileira, acreditamos que o clima estará pior e com mais pressão. Entretanto, estamos acostumadas com esse tipo de tratamento e sabemos que o torcedor está na razão em torcer contra”, ameniza.

Agenda



A primeira rodada da VNL Feminina começou nesta terça-feira (3/6), com três partidas. Além da vitória contundente da Itália sobre a Bulgária, por 3 sets a 0, as anfitriãs brasileiras bateram a Holanda por 3 a 1 (parciais de 25/17, 25/15, 25/27 e 25/23). A Turquia foi ao tie-break contra a República Dominicana, mas triunfou por 3 a 2.

Duas partidas agitam o Ginásio Nilson Nelson nesta quinta-feira (4/6). Às 16h30, a Holanda encara a Turquia. Às 20h, contra as dominicanas, o Brasil tenta manter a invencibilidade. Os duelos têm transmissão do SporTV2, enquanto os ingressos são vendidos pela plataforma Ticketmaster.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini