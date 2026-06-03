InícioEsportes
LIGA DAS NAÇÕES

Brasília embala e Seleção Feminina bate a Holanda na estreia da VNL

Apoiada por torcida empolgada no Nilson Nelson, Seleção Brasileira Feminina supera até falta de luz no ginásio para estrear com triunfo diante da Holanda. Hoje, equipe verde-amarela encara o time da República Dominicana

Brasil x Holanda na Liga das Nações Feminina de Vôlei - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )
Brasil x Holanda na Liga das Nações Feminina de Vôlei - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

A Seleção Brasileira começou com vitória a caminhada na Liga das Nações de Vôlei (VNL). Ontem, o Brasil derrotou a Holanda por três sets a um, com parciais de 25/17, 25/15, 25/27 e 25/23, diante de um Ginásio Nilson Nelson com bom público, em Brasília. A oposta Julia Bergmann liderou o triunfo brasileiro com 24 pontos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O resultado coloca o Brasil em boa posição logo na abertura da etapa brasiliense da competição. A equipe comandada por José Roberto Guimarães volta à quadra nesta quinta-feira (4/6), às 20h, contra a República Dominicana. Já a Holanda enfrenta a Turquia, na sexta-feira (5/6. A programação da Liga das Nações segue até domingo (7/6), enquanto a disputa masculina será realizada entre 10 e 14 de junho, também na capital federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Empurrada por uma torcida pulsante desde a execução do hino nacional, a Seleção Brasileira iniciou a partida em ritmo forte. O primeiro ponto saiu com Ana Cristina, mas a Holanda conseguiu equilibrar as ações nos minutos iniciais. A reação brasileira veio após o empate em 9/9. Com uma sequência positiva, o time abriu vantagem no placar e passou a controlar o set, encerrado em 25/17.

O domínio aumentou na segunda parcial. Mais agressivo no ataque e eficiente nos momentos decisivos, o Brasil rapidamente construiu uma margem confortável. A equipe liderou os principais fundamentos da partida, principalmente nos ataques, bloqueios e saques, enquanto o apoio vindo das arquibancadas acompanhava o crescimento das donas da casa. Com tranquilidade, a seleção fechou o período em 25/15.

A terceira parcial seguiu com superioridade brasileira, mas a Holanda resistiu. As europeias chegaram a abrir três pontos. Porém, o Brasil virou e assumiu a liderança em 21/20. Neste momento, uma queda de energia interrompeu a partida com o placar marcando 22/21 para a equipe anfitriã.

Após a paralisação, a Holanda retornou melhor e aproveitou as oportunidades nos pontos decisivos. As visitantes chegaram a comemorar o set, mas um toque na rede anulou o lance. Pouco depois, as holandesas voltaram a converter a vantagem e venceram a parcial por 27/25, prolongando o confronto em Brasília.

O quarto set começou favorável às europeias, impulsionadas pela confiança adquirida após a recuperação. A Holanda abriu quatro pontos, mas as mudanças promovidas por José Roberto Guimarães recolocaram o Brasil no jogo. Com destaque para Julia Bergmann, autora de 24 pontos, Tainara, com 21, e Julia Kudiess, com 20, a Seleção Brasileira retomou o controle da partida, venceu por 25/23 e confirmou a vitória na estreia.

"A Holanda tem jogadoras experientes. Sabíamos que seria difícil. Estamos em uma fase de crescimento. As adversárias nos colocaram sob pressão o tempo inteiro, mas acredito que estamos evoluindo. Com a vitória, só temos que pensar no jogo de amanhã (hoje)", afirmou Rosamaria.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz

 

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Lucas Alarcão*

Estudante de jornalismo do UniCeub, é repórter estagiário de Esportes no Correio Braziliense.

Por Lucas Alarcão*
postado em 03/06/2026 22:57 / atualizado em 03/06/2026 22:58
SIGA
x