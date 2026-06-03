Brasília embala e Seleção Feminina bate a Holanda na estreia da VNL

A Seleção Brasileira começou com vitória a caminhada na Liga das Nações de Vôlei (VNL). Ontem, o Brasil derrotou a Holanda por três sets a um, com parciais de 25/17, 25/15, 25/27 e 25/23, diante de um Ginásio Nilson Nelson com bom público, em Brasília. A oposta Julia Bergmann liderou o triunfo brasileiro com 24 pontos.

O resultado coloca o Brasil em boa posição logo na abertura da etapa brasiliense da competição. A equipe comandada por José Roberto Guimarães volta à quadra nesta quinta-feira (4/6), às 20h, contra a República Dominicana. Já a Holanda enfrenta a Turquia, na sexta-feira (5/6. A programação da Liga das Nações segue até domingo (7/6), enquanto a disputa masculina será realizada entre 10 e 14 de junho, também na capital federal.

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Empurrada por uma torcida pulsante desde a execução do hino nacional, a Seleção Brasileira iniciou a partida em ritmo forte. O primeiro ponto saiu com Ana Cristina, mas a Holanda conseguiu equilibrar as ações nos minutos iniciais. A reação brasileira veio após o empate em 9/9. Com uma sequência positiva, o time abriu vantagem no placar e passou a controlar o set, encerrado em 25/17.

O domínio aumentou na segunda parcial. Mais agressivo no ataque e eficiente nos momentos decisivos, o Brasil rapidamente construiu uma margem confortável. A equipe liderou os principais fundamentos da partida, principalmente nos ataques, bloqueios e saques, enquanto o apoio vindo das arquibancadas acompanhava o crescimento das donas da casa. Com tranquilidade, a seleção fechou o período em 25/15.

A terceira parcial seguiu com superioridade brasileira, mas a Holanda resistiu. As europeias chegaram a abrir três pontos. Porém, o Brasil virou e assumiu a liderança em 21/20. Neste momento, uma queda de energia interrompeu a partida com o placar marcando 22/21 para a equipe anfitriã.

Após a paralisação, a Holanda retornou melhor e aproveitou as oportunidades nos pontos decisivos. As visitantes chegaram a comemorar o set, mas um toque na rede anulou o lance. Pouco depois, as holandesas voltaram a converter a vantagem e venceram a parcial por 27/25, prolongando o confronto em Brasília.

O quarto set começou favorável às europeias, impulsionadas pela confiança adquirida após a recuperação. A Holanda abriu quatro pontos, mas as mudanças promovidas por José Roberto Guimarães recolocaram o Brasil no jogo. Com destaque para Julia Bergmann, autora de 24 pontos, Tainara, com 21, e Julia Kudiess, com 20, a Seleção Brasileira retomou o controle da partida, venceu por 25/23 e confirmou a vitória na estreia.

"A Holanda tem jogadoras experientes. Sabíamos que seria difícil. Estamos em uma fase de crescimento. As adversárias nos colocaram sob pressão o tempo inteiro, mas acredito que estamos evoluindo. Com a vitória, só temos que pensar no jogo de amanhã (hoje)", afirmou Rosamaria.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz