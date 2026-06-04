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SELEÇÃO BRASILEIRA

Em tratamento intensivo, Neymar não viaja com a Seleção para amistoso

Camisa 10 ficará na concentração em Nova Jersey para se recuperar de lesão na panturrilha

Neymar ficará na concentração em Nova Jersey para se recuperar de uma lesão na panturrilha - (crédito: Divulgação/CBF)
Neymar ficará na concentração em Nova Jersey para se recuperar de uma lesão na panturrilha - (crédito: Divulgação/CBF)

A CBF informou na manhã desta quinta-feira (4/6) que Neymar não vai seguir coma delegação para a cidade de Cleveland, local do amistoso com o Egito, sábado (6/6), às 19h (de Brasília). A comissão médica optou por poupar o jogador do deslocamento com o objetivo de acelerar o processo de recuperação de uma lesão na panturrilha.

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"O atleta Neymar não viajará com a delegação para Cleveland. Ele ficará em Nova Jersey, em tratamento de fisioterapia, e intensificando a programação de recuperação física", informou a CBF por meio de nota.

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O camisa 10 da Seleção Brasileira se recupera de uma lesão grau 2 na panturrilha direita e segue um cronograma específico. Na quarta-feira (3/6), inclusive, o atacante fez apenas atividades na academia e também na piscina do centro de treinamento brasileiro.

Recuperação dentro do prazo determinado

A expectativa é que o jogador dê um passo importante na  segunda-feira (8/6), quando deve iniciar trabalhos no gramado. Inicialmente, as atividades serão voltadas à parte física, mas sem participação nos treinamentos coletivos.

O planejamento da comissão médica, porém, segue dentro do prazo estabelecido desde o diagnóstico da lesão. No dia 27 de maio, Neymar realizou exames de ressonância magnética em Teresópolis. Um dia depois, o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, informou que o tempo estimado de recuperação seria entre duas e três semanas.

A expectativa da comissão técnica é contar com o atacante contra o Haiti, na Filadélfia, dia 19.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 04/06/2026 13:05
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