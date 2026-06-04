Ancelotti projeta Brasil na Copa, analisa adversários e explica convocação de Neymar

O técnico Carlo Ancelotti iniciou os trabalhos da Seleção Brasileira nos Estados Unidos visando a disputa da Copa do Mundo e já começou a analisar os adversários que o Brasil enfrentará na fase de grupos. Mesmo com o amistoso contra o Egito pela frente, o treinador destacou algumas características dos rivais e apontou Marrocos como a equipe mais difícil da chave.

Durante entrevista ao ex-jogador e treinador Paulo Roberto Falcão, que estreou um programa no Canal do Duda Garbi, o treinador respondeu sobre as expectativas para o Mundial. Companheiros na Roma durante a década de 1980, os dois conversaram sobre a preparação da Seleção, e o italiano afirmou acreditar na capacidade do Brasil de conquistar a taça.

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"Acho que sim (vamos ganhar). Quero criar uma expectativa alta nos meus jogadores. Quando a expectativa é alta, a motivação é maior", disse.