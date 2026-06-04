VNL: Brasil vira contra a República Dominicana e segue invicto

Ataque da Seleção Brasileira subiu de produção a partir do segundo set e encaminhou a vitória - (crédito: Davi Pereira/CB)

A Seleção Brasileira de vôlei feminino perdeu o primeiro set para a República Dominicana, no duelo desta quinta-feira (4/6), pela segunda rodada da Liga das Nações (VNL). Preocupou os brasilienses que fizeram da partida no Ginásio Nilson Nelson o programa do feriado. Entretanto, a equipe treinada por José Roberto Guimarães corrigiu a postura em quadra e fechou as portas para a derrota ao virar o confronto por 3 a 1 (parciais de 23/25, 25/18, 25/11 e 25/15). Em casa, a companhia verde-amarela segue invicta, depois de bater a Holanda na estreia.

A principal responsável pela reação diante do público na capital federal foi a oposta Tainara, com 20 pontos — 18 de ataque, um de bloqueio e outro de saque. As “Júlias” vieram na sequência. A ponteira Bergmann contribuiu com 16, enquanto a xará e anfitriã, Kudiess, colocou 14 bolas no chão.

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Apesar da virada, o técnico Zé Roberto Guimarães terá de trabalhar falhas. Contra a República Dominicana, foram 26. Contra adversários do mesmo nível ou superior, o cenário poderia ser irreversível. A Itália, invicta há 36 partidas e atual campeã olímpica, é um exemplo e demandará muita atenção as brasileiras no encontro de domingo. Mas há tempo para correções, pois a Seleção folga na rodada desta sexta-feira (5/6) e retorna à quadra amanhã, às 11h, contra a Bulgária.

“Arriscamos algumas bolas que não precisávamos. O Zé (Roberto, treinador) nos auxiliou a trabalhar melhor o bloqueio, a defesa e os saques. A partir daí, as coisas começaram a fluir e conseguimos sair com bom resultado hoje”, analisou a oposta Tainara, ao fim da partida.

A República Dominicana não terá tempo para descanso. Amanhã, a seleção encara a Bulgária no primeiro dos dois jogos do “sextou” no Ginásio Nilson Nelson. Os trabalhos do dia serão encerrados com o choque europeu entre Holanda e Itália. Os ingressos para a VNL 2026 são vendidos pela plataforma Ticketmaster.

Em Brasília, na VNL 2026, Brasil tem duas vitórias em dois jogos, contra Holanda e República Dominicana (foto: Davi Pereira/CB)

O jogo

O início da partida foi equilibrado, mas favorável às dominicanas. As visitantes exploravam bem o bloqueio brasileiro e encontravam caminhos para abrir vantagem. A reação verde-amarela veio após um longo rally encerrado por uma potente paralela de Tainara. Empurrada pela torcida, a Seleção ganhou confiança, diminuiu a diferença e voltou para o jogo.

Mesmo com o crescimento brasileiro, as dominicanas retomaram o controle a partir da metade do set. Zé Roberto tentou mudar o panorama com pedidos de tempo e alterações na equipe, mas as adversárias mantiveram a consistência. O Brasil ainda ameaçou uma recuperação na reta final, porém viu a República Dominicana fechar a parcial em 25 x 23.

O segundo set começou em ritmo semelhante, mas, desta vez, a Seleção conseguiu transformar o equilíbrio em vantagem. Com melhor desempenho coletivo e mais eficiência nos momentos decisivos, as brasileiras passaram a comandar o placar. As dominicanas resistiram, mas o Brasil controlou as ações e fechou a parcial em 25 x 18, para explosão do público no Nilson Nelson.

A derrota no primeiro set ficou para trás de vez no terceiro período. Dominante nos bloqueios e agressivo no saque, o Brasil aproveitou os problemas de recepção das adversárias para construir larga vantagem. A diferença chegou a 14 pontos, e a equipe precisou apenas confirmar a superioridade técnica para vencer por 25 x 11.

O cenário se repetiu na quarta parcial. Com autoridade, as brasileiras assumiram a dianteira desde os primeiros pontos e não permitiram qualquer reação das dominicanas. Embalada pelo apoio da torcida, a Seleção administrou a vantagem com segurança e fechou o set em 25 x 15 para manter a invencibilidade na Liga das Nações.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

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