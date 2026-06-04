Rafa Márquez assumirá a seleção do México após a Copa do Mundo

Rafa Márquez será o próximo técnico da seleção do México. A informação foi confirmada pelo presidente executivo da federação do país, Ivar Sisniega, garantindo o ídolo da seleção à frente do próximo ciclo para a Copa do Mundo de 2030.

"Dentro da seleção há um contrato firmado com Rafa Márquez, válido até 2030 para que ele seja o próximo técnico da equipe nacional. Dentro da FMF (Federação Mexicana de Futebol) não falamos de outra alternativa. Seguimos este plano, muito sólido e que permitiu a Rafa Márquez não só trabalhar e aprender com Javier Aguirre, mas também observar ", revelou Sisniega à "Tudn".

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Rafa Márquez é ídolo também do Barcelona, onde atuou de 2003 a 2010. No total, o ex-zagueiro disputou cinco Copa do Mundo: 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.

Rafa Márquez conta com apoio de Aguirre

Atualmente, ele ocupa o cargo de auxiliar de Javier Aguirre, que treinará o México nesta Copa do Mundo, que se inicia no dia 11 de junho. O atual treinador despista sobre o futuro, mas já vê Rafa Márquez como o próximo comandante da seleção.

"Ele está feliz na seleção, vendo o que vem a seguir. Está mais que preparado para continuar o trabalho. A evolução do Rafa vem a passos gigantescos. Hoje você vê e sabe que ele é treinador".

O México estará no jogo de estreia da Copa no dia 11, contra a África do Sul, no Estádio Azteca, às 16h (de Brasília). A seleção da América do Norte voltará a campo no dia 18, contra a Coreia do Sul, e finaliza sua participação no Grupo A contra a República Tcheca, no dia 24.



