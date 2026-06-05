Cruzeiro tem 25 jogadores liberados para transferências na Série A

O Cruzeiro chegará à próxima janela de transferências com ampla margem para movimentar seu elenco. De acordo com um levantamento baseado no regulamento da CBF, 25 jogadores da Raposa ainda podem atuar por outras equipes da Série A nesta temporada, já que não atingiram o limite de 13 partidas disputadas no Brasileirão.

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O dado ganha relevância, uma vez que a diretoria prepara mudanças pontuais para a sequência do ano. Entre possíveis saídas e chegadas, o clube avalia alternativas para enxugar algumas posições do elenco. Nesse cenário, diversos atletas permanecem aptos a serem negociados dentro do próprio mercado nacional, enquanto a janela entre julho e setembro promete ser movimentada nos bastidores do Cabuloso.

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Kaio Jorge chama atenção, mas saída não está nos planos

Entre os nomes disponíveis para uma eventual transferência, Kaio Jorge é quem mais desperta atenção. O atacante soma 12 partidas no Brasileirão e poderia ter alcançado o limite na rodada passada. No entanto, acabou preservado após relatar desconforto físico antes do duelo contra o Fluminense. Mesmo assim, a situação não gera qualquer preocupação para a torcida celeste.

Internamente, o Cruzeiro trata Kaio Jorge como uma peça estratégica para o projeto esportivo. O atacante renovou recentemente seu contrato até o fim de 2030 e segue valorizado após despertar interesse de outros clubes no início do ano. Dessa forma, uma negociação com equipes brasileiras é considerada extremamente improvável neste momento.

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Enquanto isso, outros atletas vivem cenário diferente. Jogadores com menos espaço no elenco, como Japa, Chico da Costa, Walace e alguns jovens das categorias de base, podem entrar em análises mais detalhadas durante a abertura da janela. Além disso, nomes que ainda buscam afirmação no grupo principal também poderão ser envolvidos em empréstimos para ganhar minutagem no segundo semestre.

A diretoria trabalha paralelamente na chegada de reforços para fortalecer o elenco de Artur Jorge. Classificado às oitavas de final da Libertadores e próximo do G-4 do Brasileirão, o Cruzeiro pretende aproveitar a pausa da Copa do Mundo para realizar ajustes importantes. Com a janela abrindo em 20 de julho e seguindo até 11 de setembro, a tendência é de um período bastante ativo tanto para entradas quanto para saídas na equipe mineira.