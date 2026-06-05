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Grêmio avalia saída de Willian após sondagens do exterior

Atacante recebe consultas da MLS e do futebol árabe enquanto diretoria projeta redução da folha salarial

Futuro de Willian será definido durante a pausa da temporada - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio)
Futuro de Willian será definido durante a pausa da temporada - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio)

O futuro de Willian no Grêmio segue indefinido para a sequência da temporada. O atacante de 37 anos passou a despertar interesse de clubes da MLS americana e também do futebol dos Emirados Árabes, cenário que surge justamente em um momento de reformulação planejada pela diretoria tricolor. Com a próxima janela de transferências se aproximando, o nome do experiente jogador entrou na pauta das movimentações que podem alterar o elenco para o segundo semestre.

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Entre os clubes que monitoram a situação estão FC Dallas e San Diego FC, ambos dos EUA. A direção gremista trabalha para reduzir custos e abrir espaço para novos reforços, enquanto analisa possíveis negociações envolvendo atletas com salários elevados. Nesse contexto, a situação de Willian ganha relevância, principalmente porque o atacante figura entre os jogadores mais bem remunerados do elenco.

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Salário elevado e sequência de lesões pesam na análise

O aspecto financeiro aparece como um dos fatores centrais da discussão. Willian recebe cerca de R$ 1,4 milhão mensais entre salários, luvas e bônus contratuais. Além disso, o atacante enfrentou problemas físicos ao longo da temporada, o que limitou sua sequência de partidas e reduziu sua participação dentro de campo durante momentos importantes do calendário gremista.

Em 2026, o camisa tricolor disputou 21 partidas, marcou um gol e distribuiu três assistências. Os números ficaram abaixo da expectativa criada quando o clube apostou em sua contratação. Ainda assim, sua experiência segue sendo valorizada internamente, sobretudo em um elenco que conta com diversos jogadores jovens e em processo de afirmação.

Apesar das dificuldades enfrentadas na temporada, Willian mantém prestígio nos bastidores. O atacante é visto como uma das principais lideranças do grupo e possui boa relação com a comissão técnica de Luís Castro. Entretanto, uma eventual proposta considerada vantajosa pode mudar o cenário, especialmente diante da necessidade de ajustes financeiros planejados pelo clube.

A tendência é que a definição aconteça nas próximas semanas. O Grêmio não pretende dificultar uma negociação caso os valores sejam interessantes para todas as partes. Enquanto isso, o futuro de Willian permanece em aberto, tornando-se um dos temas mais acompanhados nos bastidores do Tricolor durante a pausa para a Copa do Mundo e antes da reabertura da janela de transferências.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 05/06/2026 15:53
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