Santos é condenado a pagar R$ 12 milhões e pode sofrer transfer ban

Jean Lucas retornou ao Santos em 2023 após deixar o Monaco - (crédito: Foto: Ivan Storti/Santos FC)

O Santos foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, em inglês) a pagar 2,032 milhões de euros (R$ 12 milhões) ao Monaco, da França, pela contratação do meio-campista Jean Lucas. O Peixe precisa quitar a pendência para evitar sofrer um transfer ban.

O clube já havia sido condenado pela Fifa, em 20 de maio de 2025. Contudo, entrou com recurso no CAS, o órgão julgador máximo do esporte.

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O processo teve início porque o Santos pagou as duas primeiras parcelas ao Monaco na compra de Jean Lucas por 6 milhões de dólares, uma em 31 de agosto de 2023 e outra em 30 de junho de 2024. Entretanto, deixou de quitar a terceira e última, com vencimento em 31 de janeiro de 2025.

Na ocasião, o Peixe até tentou parcelar a última prestação, com metade a ser paga em 30 de agosto de 2025 e a outra em 31 de janeiro deste ano. No entanto, o Monaco não aceitou a proposta.

Dessa maneira, o CAS confirmou a condenação da Fifa no dia 22 de maio. Agora, o Santos terá que pagar os 2 milhões de euros, além de juros de 32.876,71 euros.