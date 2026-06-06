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COPA DO MUNDO

Após protestos, Fifa vai permitir garrafas de água nos estádios

Entidade havia justificado proibição como uma forma de "prevenir riscos e lesões a jogadores e espectadores"

Água - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)
Água - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (5) que permitirá que espectadores levem garrafas de água de plástico para os estádios da Copa do Mundo, após uma onda de críticas à proibição de garrafas reutilizáveis. 

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"Todos os torcedores terão permissão para entrar com uma garrafa de água descartável de plástico flexível, lacrada de fábrica e com capacidade de 20 onças (590 ml), em qualquer partida da Copa do Mundo da Fifa de 2026 nos Estados Unidos e no Canadá", disse o diretor de operações do torneio, Heimo Schirgi, em um vídeo publicado na conta da Fifa no X. 

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Esse anúncio, que a Fifa descreveu como um "esclarecimento" de sua política sobre garrafas de água, ocorre dois dias depois de a organização afirmar que garrafas reutilizáveis não seriam permitidas. 

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A Fifa havia justificado essa medida como uma forma de "prevenir riscos e lesões a jogadores e espectadores". 

Nesta sexta-feira, Schirgi confirmou que "os torcedores não terão permissão para entrar com garrafas de água rígidas e reutilizáveis por motivos de segurança". 

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Segundo especialistas, os torcedores podem enfrentar riscos à saúde devido ao calor extremo em estádios sem cobertura durante a Copa do Mundo, que será sediada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México. 

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Na Copa do Mundo de Clubes da Fifa do ano passado, realizada nos Estados Unidos, onde torcedores reclamaram das temperaturas escaldantes, foi proibido levar garrafas de água para dentro dos estádios.


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Por AFP
postado em 06/06/2026 00:24
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