Jogadores do Brasil atendem torcedores após "bronca" de Marquinhos

Marquinhos dá bronca nos atletas para cumprimentar torcedor em Cleveland - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira já está em Cleveland, cidade que receberá o último compromisso da equipe de Carlo Ancelotti antes da estreia na Copa do Mundo. Neste sábado (06/6), às 19h (de Brasília), o Brasil enfrenta o Egito em amistoso que servirá para os ajustes finais antes do duelo contra Marrocos, marcado para o dia 13, em Nova Jersey.

A chegada da delegação ao hotel foi tranquila, mas contou com um momento especial para os torcedores que aguardavam a equipe. Dezenas de fãs, entre brasileiros e moradores da região, se concentraram na entrada do local para tentar um contato com os jogadores.

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Inicialmente, parte dos atletas seguiu diretamente para o hotel. No entanto, o capitão Marquinhos deu uma verdadeira bronca nos companheiros para atenderem os torcedores que esperavam do lado de fora. Após a intervenção do zagueiro, seis jogadores se aproximaram da grade para distribuir autógrafos e tirar fotos.

Na chegada em Cleveland, os jogadores da Seleção passaram direto pela torcida brasileira que estava na porta do hotel esperando eles até o capitão Marquinhos chamar os jogadores pra dar atenção aos torcedores que estavam no local CAPITÃO. pic.twitter.com/DEL5QcbNrk Central do Braga (@CentralDoBrega) June 6, 2026





Raphinha, Casemiro, Endrick, Matheus Cunha, Fabinho e Danilo atenderam os fãs por alguns minutos, gesto bastante comemorado pelos presentes. Desde o início da preparação nos Estados Unidos, o contato entre a Seleção e os torcedores tem sido limitado por questões de segurança e pela logística adotada pela Fifa durante o Mundial.

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Brasil terá testes contra o Egito

Antes da viagem, o Brasil realizou sua última atividade em Morristown, centro de treinamentos da equipe em Nova Jersey. No fim da tarde, a delegação embarcou em voo fretado e desembarcou cerca de uma hora depois em Cleveland.

Para o amistoso, Carlo Ancelotti terá praticamente todo o elenco à disposição. A principal ausência segue sendo Neymar. Em recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita, o camisa 10 permaneceu em Nova Jersey para dar continuidade ao tratamento. O atacante realizará uma nova ressonância magnética na próxima segunda-feira (08/6), quando o departamento médico avaliará a evolução da recuperação.

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Outra baixa confirmada é Gabriel Magalhães. O zagueiro do Arsenal relatou desgaste físico após a longa temporada europeia e será preservado pela comissão técnica. Apesar de acompanhar a delegação em Cleveland, ele não deve atuar. Dessa forma, Léo Pereira ganha uma oportunidade entre os titulares ao lado de Marquinhos.

Assim, a tendência é que o Brasil entre em campo com Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Igor Thiago e Vinicius Júnior.