Embaixador dos EUA na Turquia confirma vistos para jogadores iranianos

O embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barrack, confirmou nesta sexta-feira (5/6), por meio da rede social X, que foram concedidos vistos aos jogadores da seleção iraniana que disputará a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

"Orgulhoso da nossa equipe incrível na Embaixada americana em Ancara pelo trabalho no processamento de vistos para os jogadores da seleção iraniana de futebol a caminho da @FIFAWorldCup nos Estados Unidos", escreveu ele, compartilhando a notícia sobre a concessão das autorizações de entrada no país.

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"O esporte transcende fronteiras, e estamos ansiosos para receber participantes e torcedores de todo o mundo", afirmou o embaixador.

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A seleção iraniana tem viagem marcada da Turquia para a Espanha neste sábado, antes de seguir para sua base no México, país que já havia emitido os vistos na semana passada.

O 'Team Melli' ficará concentrado em Tijuana, no México, durante a Copa do Mundo, mas disputará suas três partidas da fase de grupos nos Estados Unidos: duas em Los Angeles e a outra em Seattle.

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Inicialmente, o centro de treinamento da seleção iraniana estava previsto para ser em Tucson, no Arizona, mas teve de ser transferido para o México devido às tensões entre o Irã e os Estados Unidos em torno da guerra no Oriente Médio.

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Nesta sexta-feira, o presidente da Federação Iraniana de Futebol anunciou que os jogadores já haviam entregue seus passaportes à embaixada dos EUA na Turquia.

"Ontem (quinta-feira), conversei com a Fifa sobre os vistos para os Estados Unidos. Nos foi solicitado que entregássemos todos os passaportes na embaixada dos EUA em Ancara", onde a seleção iraniana está concentrada no momento, declarou Mehdi Taj.

"Acredito que todos os vistos [para os EUA] serão emitidos e que não haverá mais problemas a esse respeito", acrescentou.



