Adversário da Seleção manda recado sobre a estreia na Copa: "Não temos medo"

A contagem regressiva para o início da Copa do Mundo de 2026 elevou a temperatura nos bastidores das delegações internacionais. O técnico da seleção de Marrocos, Mohamed Ouahbi, concedeu uma entrevista coletiva e projetou o confronto de estreia diante da Seleção Brasileira, marcado para o próximo sábado (13), na região de Nova Jersey. O comandante mandou um recado firme aos microfones, assegurando que o elenco africano respeita a história do futebol brasileiro, contudo entrará em campo sem qualquer tipo de intimidação.

A postura confiante do treinador reflete o retrospecto recente de Marrocos, que surpreendeu o planeta ao alcançar a quarta colocação no Mundial do Catar. Mohamed Ouabi reconheceu os pontos fortes do plantel montado por Carlo Ancelotti, elegendo a individualidade como o principal perigo dos pentacampeões, mas apontou a disciplina tática e a união dos seus comandados como os caminhos ideais para neutralizar as investidas do Brasil.

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Mohamed Ouabi elogia futebol da Seleção, mas exalta a força coletiva de Marrocos

O comandante detalhou a estratégia do time marroquino para o duelo da primeira rodada e apontou que o equilíbrio entre os setores ditará o ritmo da equipe em Nova Jersey.

Mohamed Ouabi analisou o adversário e destacou a evolução do seu país:

O Brasil tem jogadores de qualidade, sobretudo jogadores capazes de fazer a diferença individualmente. Acho que o fato de defendermos juntos e atacarmos juntos vai ser a chave. É uma equipe muito boa, é um país de futebol muito grande. Mas, hoje, o Marrocos está aqui, e há algum tempo, não só hoje, para mostrar que o Marrocos progrediu nesse nível e não tem medo de ninguém. Então, vamos nos preparar.

O técnico também abordou os erros cometidos nas partidas de preparação em solo norte-americano e demonstrou convicção de que os ajustes finos serão realizados a tempo de aumentar a eficiência ofensiva na estreia, mantendo a tranquilidade quanto ao poder de fogo do seu ataque.

Departamento médico corre contra o tempo para recuperar titulares

Além das análises táticas, Mohamed Ouabi utilizou a coletiva para atualizar o boletim médico da delegação. A comissão técnica marroquina vive momentos de incerteza após dois atletas importantes deixarem o campo com queixas físicas e dores musculares no último compromisso amistoso do país.

O treinador detalhou a situação física do lateral-direito da equipe:

Mazraoui, eu acho que ele pode jogar o próximo jogo. Ele recebeu uma pancada, está com dores, mas acho que vai se recuperar.

Por outro lado, o comandante adotou um tom de cautela e mistério ao avaliar a real condição de jogo do seu atacante:

Já o Ezzalzouli, vamos ter um diagnóstico. Hoje, não sabemos.

Por fim, os médicos da delegação africana realizarão exames de imagem complementares nas próximas horas para definir a escalação oficial que medirá forças contra o Brasil no MetLife Stadium.