Fotógrafo cai ao tentar registrar comemoração de Endrick; veja

A vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Egito, no último amistoso antes da Copa do Mundo, rendeu uma cena que viralizou nas redes sociais no último sábado (6/7). O fotógrafo esportivo Sam Robles viralizou ao se esforçar para registrar a comemoração de Endrick após o gol da vitória brasileira.
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No momento da celebração, o profissional correu em direção ao camisa 19 para tentar captar a comemoração do gol. Durante a tentativa, o fotógrafo acabou caindo no gramado e chegou a derrubar uma das câmeras que carregava.
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Mesmo diante do imprevisto, o profissional conseguiu reposicionar o equipamento a tempo e registrou a comemoração do jogador da Seleção. A cena rapidamente repercutiu entre torcedores nas redes sociais.
Endrick marcou o gol da vitória brasileira no amistoso diante dos egípcios, no último compromisso da equipe antes do início da Copa do Mundo.
Veja o momento:
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