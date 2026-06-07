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AQUECIMENTO PARA A COPA

Fotógrafo cai ao tentar registrar comemoração de Endrick; veja

Profissional viralizou após se arriscar para captar celebração decisiva do atacante da Seleção Brasileira diante do Egito

Endrick comemora gol - (crédito: Kirk Irwin/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)
Endrick comemora gol - (crédito: Kirk Irwin/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

A vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Egito, no último amistoso antes da Copa do Mundo, rendeu uma cena que viralizou nas redes sociais no último sábado (6/7). O fotógrafo esportivo Sam Robles viralizou ao se esforçar para registrar a comemoração de Endrick após o gol da vitória brasileira.

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No momento da celebração, o profissional correu em direção ao camisa 19 para tentar captar a comemoração do gol. Durante a tentativa, o fotógrafo acabou caindo no gramado e chegou a derrubar uma das câmeras que carregava.

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Mesmo diante do imprevisto, o profissional conseguiu reposicionar o equipamento a tempo e registrou a comemoração do jogador da Seleção. A cena rapidamente repercutiu entre torcedores nas redes sociais.

Endrick marcou o gol da vitória brasileira no amistoso diante dos egípcios, no último compromisso da equipe antes do início da Copa do Mundo.

Veja o momento:

 

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 07/06/2026 13:40
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