Fotógrafo cai ao tentar registrar comemoração de Endrick; veja

A vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Egito, no último amistoso antes da Copa do Mundo, rendeu uma cena que viralizou nas redes sociais no último sábado (6/7). O fotógrafo esportivo Sam Robles viralizou ao se esforçar para registrar a comemoração de Endrick após o gol da vitória brasileira.

Leia também: Endrick abre o jogo sobre paternidade às vésperas da Copa do Mundo

No momento da celebração, o profissional correu em direção ao camisa 19 para tentar captar a comemoração do gol. Durante a tentativa, o fotógrafo acabou caindo no gramado e chegou a derrubar uma das câmeras que carregava.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Bebeto pede para Endrick repetir comemoração histórica da Copa de 1994

Mesmo diante do imprevisto, o profissional conseguiu reposicionar o equipamento a tempo e registrou a comemoração do jogador da Seleção. A cena rapidamente repercutiu entre torcedores nas redes sociais.

Endrick marcou o gol da vitória brasileira no amistoso diante dos egípcios, no último compromisso da equipe antes do início da Copa do Mundo.

Veja o momento: