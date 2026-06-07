Éderson fura a fila com Ancelotti e vira o operário da Seleção

O volante Éderson em ação no amistoso contra o México antes da Copa América de 2024: escolhido por Carlo Ancelotti para o lugar de Wesley - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

New Jersey — Xará do goleiro reserva da Seleção, Éderson, jogador de 26 anos fura fila ao passar na frente de opções como Andrey Santos do Chelsea, mas não cai de paraquedas no elenco dos 26 jogadores escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Nascido em Campo Grande (MS), o volante destro da Atalanta de 1,85m havia sido chamado pela primeira vez pelo antecessor do italiano, Dorival Júnior, em 2024. Inclusive estreou sob a batuta dele em um amistoso antes da Copa América contra o México, nos Estados Unidos, e participou da disputa do torneio continental naquela temporada.

Ao falar sobre a primeira convocação em 2024, Éderson se emocionou. “Sempre falaram que eu chegaria à Seleção. “Eu sou mais conhecido na Itália. No Brasil, eu joguei mais jovem, não tive tanta sequência. Meu auge foi na Atalanta. Meu melhor momento foi lá fora, então é natural que eu seja mais conhecido lá do que no Brasil”, afirmou à época.

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“Tenho vontade de ser reconhecido pelo povo brasileiro. A oportunidade de estar na seleção pode impulsionar isso. Quero ter essa oportunidade de estar em campo e ficar mais próximo do povo brasileiro”, completou na primeira oportunidade pela Seleção.

Éderson havia sido chamado por Carlo Ancelotti na primeira convocação, em junho do ano passado, mas não entrou em campo nos duelos contra o Equador e o Paraguai. Ele acumula três partidas com a camisa principal da Seleção. Tem 100 minutos em campo. O escolhido pela comissão técnica fez três gole e deu três assistência na temporada da Atalanta.

Com passagem pelas divisões de base do Desportivo Brasil e do Cruzeiro, onde conquistou a Copa de Brasil em 2018 com Mano Menezes e o Mineiro em 2019; e milhas acumuladas no Corinthians, Fortaleza e Salernitana, Éderson mudou de patamar na Atalanta. Em 2022, o clube desembolsou 22,9 milhões para tirá-lo do Salernitana e contratou um baita reforço.

Sob o comando de Gian Piero Gasperini, o mesmo técnico responsável pela belíssima temporada do lateral-direito cortado Wesley na Roma, Éderson se firmou no meio de campo da Atalanta e ajudou o time a conquista a Europa League por 3 x 0 contra o Bayer Leverkusen da Alemanha. Recomendado por Casemiro ao Manchester United, Éderson tem acordo alinhado com os Diabos Vermelhos para a próxima temporada do futebol inglês.

Com a convocação de Éderson, Ancelotti mantém o curioso “modus operandi” de chamar jogadores defensivos com alguma experiência no futebol italiano. São oito no total: Alisson, Marquinhos, Roger Ibañez, Danilo, Alex Sandro, Bremer e Douglas Santos. Sai Wesley, da Roma, e entra Éderson, uma das sensações na janela de transferências da Europa.

O escolhido para o lugar de Wesley é pouco midiático, extremamente confiável taticamente e capaz de mudar a dinâmica de um jogo saindo do banco no papel de operário. Marca forte, pressiona alto, recupera bolas, sabe fazer a transição ofensiva e chega à área do adversário.