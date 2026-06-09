Endrick transforma minutos em bolas na rede e lidera ranking de eficiência

A concorrência é pesada. Endrick divide espaço no ataque da Seleção Brasileira com nomes como Neymar, Vinicius Júnior, Raphinha, Gabriel Martinelli e Luiz Henrique. Ainda assim, ninguém no grupo transforma minutos em gols com tanta frequência quanto o atacante nascido em Taguatinga e criado em Valparaíso de Goiás.

Entre os convocados para a Copa do Mundo com ao menos 10 partidas pela Seleção Brasileira, ninguém precisa de menos tempo para balançar as redes. Levantamento do Super Score mostra que o jogador nascido no Distrito Federal marca um gol a cada 122 minutos em campo. Neymar aparece logo atrás, com média de 135 minutos por gol. Raphinha precisa de 245, Lucas Paquetá de 277 e Vinicius Júnior de 359.

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Os números ajudam a explicar por que o atleta de 19 anos segue cercado de expectativa. Endrick soma quatro gols e duas assistências pela equipe principal. Uma delas considera o pênalti sofrido na vitória por 3 x 1 sobre a Croácia, em amistoso disputado em março.

Quando participa diretamente de gols da Seleção, o retrospecto também impressiona: vitória por 1 x 0 sobre a Inglaterra em Wembley, empate por 3 x 3 com a Espanha no Santiago Bernabéu, triunfo por 3 x 2 diante do México, vitória por 3 x 1 sobre a Croácia e o recente 2 x 1 contra o Egito.

No recorte de todos os jogadores convocados por Carlo Ancelotti desde a chegada do treinador, Endrick só fica atrás de Estevão em eficiência ofensiva. Aos 19 anos, desembarca nos Estados Unidos sem status de titular, mas como uma arma capaz de mudar partidas em poucos minutos.