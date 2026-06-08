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COPA DO MUNDO 2026

Árbitro brasileiro apitará jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026

Wilton Pereira Sampaio comandará confronto entre México e África do Sul ao lado dos assistentes Bruno Pires e Bruno Boschilia

Wilton Pereira Sampaio vai apitar o jogo entre México e África do Sul - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Wilton Pereira Sampaio vai apitar o jogo entre México e África do Sul - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A Fifa definiu a arbitragem para a abertura da Copa do Mundo de 2026 e escolheu um representante brasileiro para a missão. O árbitro Wilton Pereira Sampaio será o responsável por conduzir o duelo entre México e África do Sul, marcado para quinta-feira (11/6), às 16h (de Brasília), na Cidade do México.

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Além de Wilton, a equipe de campo contará com os assistentes Bruno Pires e Bruno Boschilia, formando um trio totalmente brasileiro na condução do confronto inaugural do torneio.

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A equipe de arbitragem será complementada por profissionais de diferentes países. O paraguaio Juan Gabriel Benítez atuará como quarto árbitro, enquanto seu compatriota Eduardo Cardozo será o assistente reserva.

No comando do VAR estará o colombiano Nicolas Gallo. Por fim, a cabine de vídeo ainda terá a participação do chileno Juan Lara e do francês Jerome Brisard.

Além de Wilton Pereira Sampaio, o Brasil também estará sendo representado por outros árbitros na competição. Raphael Claus e Ramon Abatti Abel integram o quadro de árbitros selecionados para a Copa do Mundo. Entre os assistentes, o país ainda contará com Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Rafael Alves.

O confronto entre México e África do Sul marcará oficialmente o início da Copa do Mundo de 2026. Aliás, as duas seleções integram o Grupo A, que também conta com Coreia do Sul e República Tcheca.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 08/06/2026 21:53
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