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Em busca do CR7 e Messi

O que são as figurinhas legends? Saiba como identificar

Chamados como "figurinhas extra Panini", cromos são distribuídos de forma aleatória em pacotinhos

Além das douradas, ainda há pratas, bronzes e roxas. Não há espaço específico para colá-las - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
Além das douradas, ainda há pratas, bronzes e roxas. Não há espaço específico para colá-las - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Você sabe o que são as figurinhas apelidadas como "legends"? Os 20 cromos especiais presentes no álbum da Copa do Mundo de 2026 carregam as imagens de alguns dos melhores jogadores do mundo e são, para muitos dos colecionadores, considerados difíceis de encontrar durante a missão de completar o livro fabricado pela Panini. 

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Apesar do apelido, a fabricante afirma que os cromos são oficialmente chamados de "figurinhas extra Panini". E, ao contrário do que sugerem cálculos de diferentes geradores de inteligência artificial, as chances de encontrá-las são "aleatórias", de acordo com a própria empresa.  

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A Panini explica que não possui dados do tipo à disposição. Em cálculo matemático, é possível concluir que a chance de tirar uma das 20 figurinhas em um pacote com sete cromos, dentro de um álbum de 980 no total, é de uma "extra" a cada 1.900 mil envelopes. No entanto, não há como cravar o raciocínio. Além das douradas, ainda há pratas, bronzes e roxas. Não há espaço específico para colá-las.

Exemplo de "sticker extra" de Vinicius Junior, em dourado
Exemplo de "sticker extra" de Vinicius Junior, em dourado (foto: Reprodução / Instagram / @colecionadores_defigurinhas)

A fabricante também confirma que as peças são chamadas de "extra stickers" justamente por não serem necessárias para completar o livro. Os 20 jogadores estão disponíveis em apenas uma das quatro variações de cor. Ou seja, Messi, da Argentina, por exemplo, só pode ser encontrado na cor dourada. 

Veja a lista de jogadores representados nas figurinhas extras:  

  • Lionel Messi (Argentina)
  • Jérémy Doku (Bélgica)
  • Vinícius Júnior (Brasil)
  • Alphonso Davies (Canadá)
  • Luis Díaz (Colômbia)
  • Florian Wirtz (Alemanha)
  • Heung-min Son (Coréia do Sul)
  • Raúl Jiménez (México)
  • Achraf Hakimi (Marrocos)
  • Cody Gakpo (Holanda)
  • Luka Modric (Croácia)
  • Moisés Caicedo (Equador)
  • Mohamed Salah (Egito)
  • Jude Bellingham (Inglaterra)
  • Kylian Mbappé (França)
  • Erling Haaland (Noruega)
  • Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • Lamine Yamal (Espanha)
  • Federico Valverde (Uruguai)
  • Christian Pulisic (EUA)

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 10/06/2026 17:25
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