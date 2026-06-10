O que são as figurinhas legends? Saiba como identificar

Você sabe o que são as figurinhas apelidadas como "legends"? Os 20 cromos especiais presentes no álbum da Copa do Mundo de 2026 carregam as imagens de alguns dos melhores jogadores do mundo e são, para muitos dos colecionadores, considerados difíceis de encontrar durante a missão de completar o livro fabricado pela Panini.
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Apesar do apelido, a fabricante afirma que os cromos são oficialmente chamados de "figurinhas extra Panini". E, ao contrário do que sugerem cálculos de diferentes geradores de inteligência artificial, as chances de encontrá-las são "aleatórias", de acordo com a própria empresa.
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A Panini explica que não possui dados do tipo à disposição. Em cálculo matemático, é possível concluir que a chance de tirar uma das 20 figurinhas em um pacote com sete cromos, dentro de um álbum de 980 no total, é de uma "extra" a cada 1.900 mil envelopes. No entanto, não há como cravar o raciocínio. Além das douradas, ainda há pratas, bronzes e roxas. Não há espaço específico para colá-las.
A fabricante também confirma que as peças são chamadas de "extra stickers" justamente por não serem necessárias para completar o livro. Os 20 jogadores estão disponíveis em apenas uma das quatro variações de cor. Ou seja, Messi, da Argentina, por exemplo, só pode ser encontrado na cor dourada.
Veja a lista de jogadores representados nas figurinhas extras:
- Lionel Messi (Argentina)
- Jérémy Doku (Bélgica)
- Vinícius Júnior (Brasil)
- Alphonso Davies (Canadá)
- Luis Díaz (Colômbia)
- Florian Wirtz (Alemanha)
- Heung-min Son (Coréia do Sul)
- Raúl Jiménez (México)
- Achraf Hakimi (Marrocos)
- Cody Gakpo (Holanda)
- Luka Modric (Croácia)
- Moisés Caicedo (Equador)
- Mohamed Salah (Egito)
- Jude Bellingham (Inglaterra)
- Kylian Mbappé (França)
- Erling Haaland (Noruega)
- Cristiano Ronaldo (Portugal)
- Lamine Yamal (Espanha)
- Federico Valverde (Uruguai)
- Christian Pulisic (EUA)
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