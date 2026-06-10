O que são as figurinhas legends? Saiba como identificar

Além das douradas, ainda há pratas, bronzes e roxas. Não há espaço específico para colá-las - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Você sabe o que são as figurinhas apelidadas como "legends"? Os 20 cromos especiais presentes no álbum da Copa do Mundo de 2026 carregam as imagens de alguns dos melhores jogadores do mundo e são, para muitos dos colecionadores, considerados difíceis de encontrar durante a missão de completar o livro fabricado pela Panini.

Apesar do apelido, a fabricante afirma que os cromos são oficialmente chamados de "figurinhas extra Panini". E, ao contrário do que sugerem cálculos de diferentes geradores de inteligência artificial, as chances de encontrá-las são "aleatórias", de acordo com a própria empresa.

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A Panini explica que não possui dados do tipo à disposição. Em cálculo matemático, é possível concluir que a chance de tirar uma das 20 figurinhas em um pacote com sete cromos, dentro de um álbum de 980 no total, é de uma "extra" a cada 1.900 mil envelopes. No entanto, não há como cravar o raciocínio. Além das douradas, ainda há pratas, bronzes e roxas. Não há espaço específico para colá-las.

Exemplo de "sticker extra" de Vinicius Junior, em dourado (foto: Reprodução / Instagram / @colecionadores_defigurinhas)

A fabricante também confirma que as peças são chamadas de "extra stickers" justamente por não serem necessárias para completar o livro. Os 20 jogadores estão disponíveis em apenas uma das quatro variações de cor. Ou seja, Messi, da Argentina, por exemplo, só pode ser encontrado na cor dourada.

Veja a lista de jogadores representados nas figurinhas extras:

Lionel Messi (Argentina)

Jérémy Doku (Bélgica)

Vinícius Júnior (Brasil)

Alphonso Davies (Canadá)

Luis Díaz (Colômbia)

Florian Wirtz (Alemanha)

Heung-min Son (Coréia do Sul)

Raúl Jiménez (México)

Achraf Hakimi (Marrocos)

Cody Gakpo (Holanda)

Luka Modric (Croácia)

Moisés Caicedo (Equador)

Mohamed Salah (Egito)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Kylian Mbappé (França)

Erling Haaland (Noruega)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Lamine Yamal (Espanha)

Federico Valverde (Uruguai)

Christian Pulisic (EUA)

