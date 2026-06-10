Raphinha admite imaturidade em 2022 e foca no hexa: "Mais preparado"

Raphinha se diz mais leve do que na Copa de 2022, quando formou ataque com Vinicius Junior, Neymar e Richarlison sob o comando de Tite - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

New Jersey — Raphinha encara o ciclo para a Copa de 2026 com uma mentalidade renovada. Reconhece a evolução pessoal desde a edição passada. Ao comparar os dois momentos na tarde desta quarta-feira, a três dias da estreia do Brasil contra Marrocos no sábado, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, o atacante admitiu: “Em 2022 eu cheguei muito imaturo para a Copa. Não só na Seleção, também estava chegando ao Barcelona. Sentia que não estava totalmente adaptado”, disse o titular sob o comando de Tite.

Agora, o gaúcho de Porto Alegre afirma se sentir muito mais preparado e consciente da pressão de vestir a única camisa pentacampeã: “Se não estivermos preparados para a pressão, não podemos disputar um torneio deste nível”, pontuou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Essa maturidade se reflete na disposição tática. Embora tenha maior facilidade na ponta direita, o jogador se coloca disponível ao técnico Carlo Ancelotti para fazer o que for solicitado. “O que o professor pedir, vou fazer”. Em teoria, jogo na esquerda, mas não fico na esquerda, minha função é mais por dentro”, explicou.

Carrasco de Carlo Ancelotti no Barcelona quando o italiano comanda o Real Madrid, Raphinha falou sobre a proximidade com o treinador. “A história que ele escreveu dentro do futebol é admirável. Quero fazer a favor tudo que eu fiz contra ele” na rivalidade”, promete.

Quanto ao desempenho em campo, Raphinha lida bem com a pressão. “Se somos cobrados de fazer o que fazemos no clube, é porque temos condições de fazer na Seleção também”, admite um dos titulares para a estreia contra Marrocos.

Um dos trunfos do Brasil para o título na opinião de Raphinha é o equilíbrio. “Só ofensivo não vai ganhar a Copa. Se conseguirmos defender bem, a possibilidade de ganhar é grande”.

Fora das quatro linhas, Raphinha assume um papel de proteção aos mais jovens, como Endrick e Rayan, diante das críticas externas e redes sociais: “A galera mais antiga, experiente, tenta fazer com que eles usem menos redes sociais. Até mesmo para não criar expectativa ou se frustrar”. Pondera.

Apesar dos anos de jejum de títulos terem gerado desconfiança no torcedor, ele mantém o otimismo, acreditando que o entendimento da grandeza de vestir a camisa da Seleção e a experiência de jogadores como ele e Vini Jr. podem, enfim, decretar o hexa em 2026.

Veja as respostas de Raphinha

» Estreia contra Marrocos

Ainda estamos vendo alguns pontos fortes e pontos fracos para estarmos preparados para explorar os pontos fracos. Temos alguns dias até o jogo para podermos aprimorar melhor.

» Evolução na Seleção

Obviamente que vestir a camisa da Seleção nós queremos sempre. Sofri com algumas lesões na temporada. Pela Seleção perdi metade dos jogos. Eu, particularmente, fico muito mal de não estar presente. Mas sempre que estou, sempre dou o meu melhor para a Seleção e vou fazer isso até onde meu corpo permitir. O Mister tem total confiança. Ele já me acompanhava na Espanha. Já conversamos várias vezes. Mesmo sendo muito rivais (na Espanha) tivemos boa relação. Por ter uma autocrítica muito alta, eu me cobro muito mais do que o Mister. Tento me provar mais que eu sou capaz do que eu deveria provar pro Mister. Ele está contente com o que venho entregando nos treinos e nos jogos, mas sei que posso fazer muito mais e estou buscando isso.

» Rivalidade com Ancelotti

Acho que a história que ele escreveu dentro do futebol é admirável. Não só para quem trabalha com ele, mas até adversários. Sempre que tínhamos jogo contra o Real Madrid na Espanha o cuidado era 100%. Enfrentar um treinador como ele é sempre algo muito complicado. Felizmente, tive muita felicidade nos duelos contra ele. Espero poder fazer a favor tudo que eu fiz contra ele. Vou buscar dar sempre o meu melhor. Fisicamente e tecnicamente. Para poder dar bons resultados para ele e para o grupo, que merece muito.

» Atenção para o primeiro jogo

Não só no primeiro jogo. Não só um ponto de atenção, mas vários. É uma competição em curto período. É muito traiçoeiro. Pouco tempo de trabalho para organizar. Com este tempo de preparação, estamos tentando nos adaptar e chegar o mais próximo possível de não cometer erros. O ponto de atenção é termos uma competição curta e errarmos o mínimo possível.

» Jogador de seleção x clube

Eu consegui entregar muito pela Seleção sim. Obviamente que não podemos ser hipócritas e falar que foi igual ao clube. Mas, dentro do que passamos neste ciclo, pude entregar sim um bom futebol. Mas somos muito conscientes de que seleção brasileira é feita de resultados e somos cobrados. E se somos cobrados de fazer o que fazemos no clube, é porque temos condições de fazer na Seleção também. Não tenho problema com isso. Posso melhorar. E não só eu, mas vários jogadores, temos essa consciência de que podemos chegar mais próximo do que fazemos nos clubes.

» Seleção está pronta?

Sim. Tivemos momentos complicados, mas chegamos prontos para a estreia.

» Posicionamento

É uma decisão do Mister. Eu não faço nem ideia. Tento me adaptar a qualquer posição que eu consiga exercer. Se tiver que jogar pela esquerda, vou me adaptar o melhor possível. Pela direita teria mais facilidade, por vir jogando há muito tempo. No começo da outra temporada tive que me adaptar no clube para jogar na esquerda. E se tiver que me adaptar no meio vou fazer o melhor possível também. O que o professor pedir, vou fazer.

» Opção pelo lado do campo

Até mesmo no jogo do Egito, no final do primeiro tempo, fiz o lado direito. Acredito que seja mais o entendimento do que o jogo está precisando. Me adaptei no lado esquerdo. Se for analisar bem, no Barcelona, em teoria jogo na esquerda, mas não fico na esquerda, minha função é mais por dentro. E fiz isso contra o Egito. E no segundo tempo, terminei na ponta direita. A gente tem jogadores que podem exercer essa função na direita. Luiz, o Rayan, os dois tem essa capacidade. Estamos todos preparados para o que tivermos que fazer. E vamos respeitar a decisão do treinador.

» Apoio popular e críticas

Eu acompanho zero do que sai de notícias. Tenho um pessoal que cuida das redes sociais. Não assisto à TV. Mas, não podemos ser hipócritas. Sabemos que jovens são muito ligados em redes sociais. Não tem como fugir. Porque acaba que a notícia cai no colo deles. A galera mais antiga, experiente, tenta fazer com que eles usem menos redes sociais. Até mesmo para não criar expectativa ou se frustrar pelo que é dito. Tentamos blindar o que vem de fora. A gente está muito confiante. Acho que o pessoal que não acredita, não é que não acreditem. Mas foram tanto anos se frustrando, porque tivemos seleções que podiam ganhar e não ganharam. E as pessoas não querem se frustrar novamente. Mas no fundo, todos estão torcendo pela Seleção e isso vai ser muito importante para nós.

» Preferência: Endrick ou Igor Thiago

É uma questão de característica de cada um. Eles são diferentes, mas num todo temos que nos adaptar aos dois e eles têm que se adaptar ao grupo.

» Reconhecimento

Para ser sincero, sinto que realmente é diferente o carinho do torcedor brasileiro comigo do que o pessoal de fora. Eu acredito que, se tenho que me provar para alguém, é para mim, meus pais, minha esposa e meu filho. Infelizmente, não posso mudar o gosto das pessoas. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Tudo bem. A vontade eu vou sempre entregar, o meu melhor. Isso que seria inadmissível, não entregar o melhor. É natural. Eu saí muito jovem do Brasil, não consegui criar conexão.

» Aniversário do Ancelotti

Aliviaram no corredor polonês (risos). Ninguém tocou nele. Teve um bolo, geralmente quando tem aniversário o pessoal da cozinha prepara um bolo legal. Não me deixaram comer o bolo, falaram que eu estava atrasado. Data especial, estar desfrutando essa data na Seleção, temos que tornar um momento especial. Sempre bom comemorar.

» Papel no elenco

Como falei antes, temos que entender a grandeza de vestir a camisa da Seleção. Já disputei uma Copa e entendo isso. Passamos por momentos complicados, tivemos muitas dúvidas. E mesmo assim, chegamos fortes para esta Copa. Temos que saber a responsabilidade de cada um individualmente. Temos vários jogadores muito experientes. Até mesmo Vini, que não tem tanta idade, mas tem muita experiência no futebol e pode nos trazer o hexa. E eu me incluo nisso. Podemos resolver uma Copa. O fato de entendermos o nosso momento da carreira e o nosso peso, é importante para resolvermos os jogos.

» Raphinha 2022 x 2026

Eu acho que senti mais pressão na Copa de 22 do que nessa. Porque me vendo com os olhos de hoje, em 2022 eu cheguei muito imaturo para a Copa. Não só na Seleção, também estava chegando ao Barcelona. Sentia que não estava totalmente adaptado à seleção brasileira. E agora me sinto muito mais preparado pelo meu momento no clube e na Seleção. A pressão vai existir sempre. Quando vestimos a camisa da seleção brasileira, a pressão vem junto. É a única que ganhou cinco Copas do Mundo. Se não estivermos preparados para a pressão, não podemos disputar um torneio deste nível.

» Ambiente

Costumo conversar muito com meus amigos. Eles perguntam como é o clima, se é tenso ou leve. Sempre foi muito agradável estar aqui. Brincadeiras, momentos bons e ruins, que é normal. Mas o ambiente é sempre muito leve. Todo mundo quase sempre de palhaçada. Mas os momentos que temos que focar e ser sérios, conseguimos fazer isso. Isso é muito importante.

» Rotina na concentração

Vou tentar dizer como é um dia nosso. Acordamos cedo para tomar café e vamos para o treino. Cada um faz sua preparação. O pessoal que tem que fazer proteção no pé, vai fazer, e vamos para o campo. Depois vamos para o treino e vocês veem os 15 minutos. Depois dos 15 minutos, não posso dizer (risos). Depois, alguns fazem sauna, banheira fria... E depois vamos almoçar. Depois, alguns vão para o videogame, alguns para o tênis de mesa. Alguns vão para a fisioterapia fazer tratamento. Cuidar das costas. Cada um leva uma rotina um pouco diferente, mas sempre tem algum momento de cuidado com o corpo. Vai na fisio, faz uma bota de led, bota de pressão, mas quando tem tempo a galera vai se divertir dentro do possível.

» Defesa vazada

Eu acho que realmente ofensivamente temos força muito grande. Mas, só ofensivo não vai ganhar a Copa. Temos consciência disso. Sabemos que defensivamente, se não tomar gol, temos grande chance de fazer gols. Então é um ponto importante de se treinar a parte defensiva. Se conseguirmos defender bem, a possibilidade de ganhar é grande. Só um ponto: estes dois jogos, Panamá e Egito, acho que defendemos bem. Poderíamos defender melhor. Mas defendemos bem. Tomamos um gol de bola parada, um de falha nossa e um golaço, que não tinha o que fazer. Não demos oportunidades de eles criarem perto da nossa área.