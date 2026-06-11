Grupo E: do tetra alemão às estreias, chave é definida pela renovação

A Alemanha desembarca carregando Manuel Neuer como único remanescente do tetra conquistado em 2014, no Brasil.

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De lá para cá, a Mannschaft acumulou duas eliminações consecutivas na fase de grupos e está no terceiro técnico diferente. A Costa do Marfim retorna 12 anos distante da geração que transformou Didier Drogba e Yaya Touré em símbolos nacionais.

O Equador chega embalado pela segunda melhor campanha das Eliminatórias Sul-Americanas, sob comando do argentino Sebastián Beccacece. Curaçao vão para o primeiro Mundial, “beneficiado” pela ampliação para 48 seleções e pelas vagas automáticas destinadas aos anfitriões

Alemanha



Melhor campanha: Campeã (4x)

Campeã (4x) Time-base: 4-2-3-1 - Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbecke Raum; Goretzka e Pavlovic; Havertz,Musiala e Wirtz; e Woltemade

4-2-3-1 - Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbecke Raum; Goretzka e Pavlovic; Havertz,Musiala e Wirtz; e Woltemade Craque: Kimmich (Bayern de Munique)

Kimmich (Bayern de Munique) Técnico: Julian Nagelsman

Julian Nagelsman Cotação do Correio: 4 estrelas

Costa do Marfim



Melhor campanha: Fase de grupos

Fase de grupos Time-base: 4-3-3 - Fofana; Doué, Agbadou, Ndicka e Akpa; Guiagon, Seri e Seko Fofana; Simon Adingra, Evann Guessand e Amad Diallo

4-3-3 - Fofana; Doué, Agbadou, Ndicka e Akpa; Guiagon, Seri e Seko Fofana; Simon Adingra, Evann Guessand e Amad Diallo Craque: Franck Kessié (Al-Ahli, da Arábia Saudita)

Franck Kessié (Al-Ahli, da Arábia Saudita) Técnico: Emerse Faé

Emerse Faé Cotação do Correio: 3 estrelas

Curaçau



Melhor campanha: Estreante

Estreante Time-base: 4-3-3 - Room; Sambo, Gaan, Obispo e Floranus; Leandro Bacuna,Comenecia e Juninho Bacuna; Hansen, Gorré e Kuwas

4-3-3 - Room; Sambo, Gaan, Obispo e Floranus; Leandro Bacuna,Comenecia e Juninho Bacuna; Hansen, Gorré e Kuwas Craque: Leandro Bacuna (Igdir FK, da Turquia)

Leandro Bacuna (Igdir FK, da Turquia) Técnico: Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro Cotação do Correio: 1 estrela

Equador



Melhor campanha: Oitavas de final

Oitavas de final Time-base: 4-2-3-1 - Galíndez; Alan Franco, Ordóñez, Pacho e Hincapié; Caicedoe Vite; Preciado, Minda e Plata; e Enner Valencia

4-2-3-1 - Galíndez; Alan Franco, Ordóñez, Pacho e Hincapié; Caicedoe Vite; Preciado, Minda e Plata; e Enner Valencia Craque: Enner Valencia (Pachuca)

Enner Valencia (Pachuca) Técnico: Sebastian Beccacece

Sebastian Beccacece Cotação do Correio: 3 estrelas

O guia

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