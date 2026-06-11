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COPA DO MUNDO

Grupo E: do tetra alemão às estreias, chave é definida pela renovação

A Alemanha desembarca carregando Manuel Neuer como único remanescente do tetra conquistado em 2014, no Brasil

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Danilo Queiroz
11/06/2026 06:00 - Atualizado em 11/06/2026 17:02
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A Alemanha desembarca carregando Manuel Neuer como único remanescente do tetra conquistado em 2014, no Brasil.

Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui

De lá para cá, a Mannschaft acumulou duas eliminações consecutivas na fase de grupos e está no terceiro técnico diferente. A Costa do Marfim retorna 12 anos distante da geração que transformou Didier Drogba e Yaya Touré em símbolos nacionais.

O Equador chega embalado pela segunda melhor campanha das Eliminatórias Sul-Americanas, sob comando do argentino Sebastián Beccacece. Curaçao vão para o primeiro Mundial, “beneficiado” pela ampliação para 48 seleções e pelas vagas automáticas destinadas aos anfitriões

Alemanha

  • Melhor campanha: Campeã (4x)
  • Time-base: 4-2-3-1 - Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbecke Raum; Goretzka e Pavlovic; Havertz,Musiala e Wirtz; e Woltemade
  • Craque:  Kimmich (Bayern de Munique)
  • Técnico: Julian Nagelsman
  • Cotação do Correio: 4 estrelas

Costa do Marfim

  • Melhor campanha: Fase de grupos
  • Time-base: 4-3-3 - Fofana; Doué, Agbadou, Ndicka e Akpa; Guiagon, Seri e Seko Fofana; Simon Adingra, Evann Guessand e Amad Diallo
  • Craque: Franck Kessié (Al-Ahli, da Arábia Saudita)
  • Técnico: Emerse Faé
  • Cotação do Correio: 3 estrelas

Curaçau

  • Melhor campanha: Estreante
  • Time-base: 4-3-3 - Room; Sambo, Gaan, Obispo e Floranus; Leandro Bacuna,Comenecia e Juninho Bacuna; Hansen, Gorré e Kuwas
  • Craque: Leandro Bacuna (Igdir FK, da Turquia)
  • Técnico: Gustavo Alfaro
  • Cotação do Correio: 1 estrela

Equador

  • Melhor campanha: Oitavas de final
  • Time-base: 4-2-3-1 - Galíndez; Alan Franco, Ordóñez, Pacho e Hincapié; Caicedoe Vite; Preciado, Minda e Plata; e Enner Valencia
  • Craque:  Enner Valencia (Pachuca)
  • Técnico: Sebastian Beccacece
  • Cotação do Correio: 3 estrelas

 

O guia 

O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.

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