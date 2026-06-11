COPA DO MUNDO
Grupo E: do tetra alemão às estreias, chave é definida pela renovação
A Alemanha desembarca carregando Manuel Neuer como único remanescente do tetra conquistado em 2014, no Brasil
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A Alemanha desembarca carregando Manuel Neuer como único remanescente do tetra conquistado em 2014, no Brasil
A Alemanha desembarca carregando Manuel Neuer como único remanescente do tetra conquistado em 2014, no Brasil.
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De lá para cá, a Mannschaft acumulou duas eliminações consecutivas na fase de grupos e está no terceiro técnico diferente. A Costa do Marfim retorna 12 anos distante da geração que transformou Didier Drogba e Yaya Touré em símbolos nacionais.
O Equador chega embalado pela segunda melhor campanha das Eliminatórias Sul-Americanas, sob comando do argentino Sebastián Beccacece. Curaçao vão para o primeiro Mundial, “beneficiado” pela ampliação para 48 seleções e pelas vagas automáticas destinadas aos anfitriões
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