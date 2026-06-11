Correio Braziliense

COPA DO MUNDO

Grupo F: seleções que perseguem um lugar onde nunca estiveram

Holanda, Japão, Suécia e Tunísia chegam ao Mundial como objetivo de alçar voos inéditos

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Marcos Paulo Lima
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Victor Parrini
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Danilo Queiroz
11/06/2026 06:00 - Atualizado em 11/06/2026 17:02
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Há seleções que sonham com o título. Outras desembarcam tentando se livrar do fardo de décadas. A Holanda convive com a lembrança de três finais perdidas. O Japão transformou a classificação em hábito, mas ainda busca uma campanha capaz de levá-lo além das oitavas de final.

Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui

A Suécia carrega tradição de sobra, embora esteja distante dos dias em que frequentava as fases decisivas do torneio. A Tunísia continua perseguindo uma façanha inédita: sobreviver à fase de grupos.

A chave reúne caminhos distintos, mas uma inquietação parecida: todos chegam à América do Norte para alcançar um lugar onde nunca estiveram.

Holanda

  • Melhor campanha: Vice-campeã
  • Time-base: 4-2-3-1 - Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk, VanHecke, Dumfries; Smit, Gravenberch;Gakpo, Reijnders, Koopmeiners; e Malen
  • Craque:  Memphis Depay (Corinthians)
  • Técnico: Ronald Koeman
  • Cotação do Correio: 4 estrelas

Tunísia

  • Melhor campanha: Fase de grupos
  • Time-base: 4-2-3-1 - Dahmen; Valery, Bronn, Talbi e Ali Abdi; Khedira e Skhiri;Tounekti, Gharbi e Saad; Mastour
  • Craque: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)
  • Técnico: Sabri Lamouch
  • Cotação do Correio: 2 estrelas

Japão

  • Melhor campanha: Oitavas de final
  • Time-base: 3-4-2-1 - Suzuki; Watanabe, Taniguchi e Ito; Endo, Kamada, Doan eNakamura; Kubo e Sano; e Ueda
  • Craque: Wataru Endo (Liverpool)
  • Técnico: Hajime Moriyasu
  • Cotação do Correio: 3 estrelas

Equador

  • Melhor campanha: Oitavas de fina
  • Time-base: 4-2-3-1 - Galíndez; Alan Franco, Ordóñez, Pacho e Hincapié; Caicedoe Vite; Preciado, Minda e Plata; e Enner Valencia
  • Craque:  Enner Valencia (Pachuca)
  • Técnico: Sebastian Beccacece
  • Cotação do Correio: 3 estrelas

O guia 

O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.

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