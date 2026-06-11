COPA DO MUNDO
Grupo F: seleções que perseguem um lugar onde nunca estiveram
Holanda, Japão, Suécia e Tunísia chegam ao Mundial como objetivo de alçar voos inéditos
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Holanda, Japão, Suécia e Tunísia chegam ao Mundial como objetivo de alçar voos inéditos
Há seleções que sonham com o título. Outras desembarcam tentando se livrar do fardo de décadas. A Holanda convive com a lembrança de três finais perdidas. O Japão transformou a classificação em hábito, mas ainda busca uma campanha capaz de levá-lo além das oitavas de final.
Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui
A Suécia carrega tradição de sobra, embora esteja distante dos dias em que frequentava as fases decisivas do torneio. A Tunísia continua perseguindo uma façanha inédita: sobreviver à fase de grupos.
A chave reúne caminhos distintos, mas uma inquietação parecida: todos chegam à América do Norte para alcançar um lugar onde nunca estiveram.
O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.
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