Grupo F: seleções que perseguem um lugar onde nunca estiveram

Há seleções que sonham com o título. Outras desembarcam tentando se livrar do fardo de décadas. A Holanda convive com a lembrança de três finais perdidas. O Japão transformou a classificação em hábito, mas ainda busca uma campanha capaz de levá-lo além das oitavas de final.

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A Suécia carrega tradição de sobra, embora esteja distante dos dias em que frequentava as fases decisivas do torneio. A Tunísia continua perseguindo uma façanha inédita: sobreviver à fase de grupos.

A chave reúne caminhos distintos, mas uma inquietação parecida: todos chegam à América do Norte para alcançar um lugar onde nunca estiveram.

Holanda



Melhor campanha: Vice-campeã

Vice-campeã Time-base: 4-2-3-1 - Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk, VanHecke, Dumfries; Smit, Gravenberch;Gakpo, Reijnders, Koopmeiners; e Malen

4-2-3-1 - Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk, VanHecke, Dumfries; Smit, Gravenberch;Gakpo, Reijnders, Koopmeiners; e Malen Craque: Memphis Depay (Corinthians)

Memphis Depay (Corinthians) Técnico: Ronald Koeman

Ronald Koeman Cotação do Correio: 4 estrelas

Tunísia



Melhor campanha: Fase de grupos

Fase de grupos Time-base: 4-2-3-1 - Dahmen; Valery, Bronn, Talbi e Ali Abdi; Khedira e Skhiri;Tounekti, Gharbi e Saad; Mastour

4-2-3-1 - Dahmen; Valery, Bronn, Talbi e Ali Abdi; Khedira e Skhiri;Tounekti, Gharbi e Saad; Mastour Craque: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)

Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) Técnico: Sabri Lamouch

Sabri Lamouch Cotação do Correio: 2 estrelas

Japão

Melhor campanha: Oitavas de final

Oitavas de final Time-base: 3-4-2-1 - Suzuki; Watanabe, Taniguchi e Ito; Endo, Kamada, Doan eNakamura; Kubo e Sano; e Ueda

3-4-2-1 Suzuki; Watanabe, Taniguchi e Ito; Endo, Kamada, Doan eNakamura; Kubo e Sano; e Ueda Craque: Wataru Endo (Liverpool)

Wataru Endo (Liverpool) Técnico: Hajime Moriyasu

Hajime Moriyasu Cotação do Correio: 3 estrelas

Equador



Melhor campanha: Oitavas de fina

Oitavas de fina Time-base: 4-2-3-1 - Galíndez; Alan Franco, Ordóñez, Pacho e Hincapié; Caicedoe Vite; Preciado, Minda e Plata; e Enner Valencia

4-2-3-1 - Galíndez; Alan Franco, Ordóñez, Pacho e Hincapié; Caicedoe Vite; Preciado, Minda e Plata; e Enner Valencia Craque: Enner Valencia (Pachuca)

Enner Valencia (Pachuca) Técnico: Sebastian Beccacece

Sebastian Beccacece Cotação do Correio: 3 estrelas

O guia

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