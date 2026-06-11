COPA DO MUNDO
Grupo H: renovação une campeãs, seleções emergentes e estreantes
Entre campeões mundiais, projetos emergentes e estreantes, a chave mistura tradição, renovação e ambições inéditas
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Entre campeões mundiais, projetos emergentes e estreantes, a chave mistura tradição, renovação e ambições inéditas
O grupo H reúne seleções em diferentes processos de transformação. A Espanha chega cercada por favoritismo após acelerar a reconstrução iniciada no período pós-geração dourada. O Uruguai tenta consolidar nova era depois do ciclo liderado por Suárez e Cavani.
Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui
A Arábia Saudita busca provar ao planeta bola a evolução competitiva demonstrada no Catar. Cabo Verde desembarca para a primeira Copa carregando o orgulho de representar um país de língua portuguesa.
Entre campeões mundiais, projetos emergentes e estreantes, a chave mistura tradição, renovação e ambições inéditas. Em comum, todos chegam para confirmar mudanças dentro das próprias identidades.
O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.
O jornal também fará a cobertura em tempo real, no site especial, nas redes sociais e nas edições diárias do impresso, com informações dos repórteres Marcos Paulo Lima e Victor Parrini direto das sedes da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe e não perca nenhum detalhe!