Grupo H: renovação une campeãs, seleções emergentes e estreantes

O grupo H reúne seleções em diferentes processos de transformação. A Espanha chega cercada por favoritismo após acelerar a reconstrução iniciada no período pós-geração dourada. O Uruguai tenta consolidar nova era depois do ciclo liderado por Suárez e Cavani.

Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui

A Arábia Saudita busca provar ao planeta bola a evolução competitiva demonstrada no Catar. Cabo Verde desembarca para a primeira Copa carregando o orgulho de representar um país de língua portuguesa.

Entre campeões mundiais, projetos emergentes e estreantes, a chave mistura tradição, renovação e ambições inéditas. Em comum, todos chegam para confirmar mudanças dentro das próprias identidades.

Espanha



Melhor campanha: Campeã (1x)

Campeã (1x) Time-base: 4-2-3-1 - Unai Simón; Cucurella, Laporte, Cubarsí,Llorente; Pedri, Rodri; Alex Baena, FermínLópez, Lamine Yamal; Oyarzabal

4-2-3-1 - Unai Simón; Cucurella, Laporte, Cubarsí,Llorente; Pedri, Rodri; Alex Baena, FermínLópez, Lamine Yamal; Oyarzabal Craque: Lamine Yamal (Barcelona)

Lamine Yamal (Barcelona) Técnico: Luis de la Fuente

Luis de la Fuente Cotação do Correio: 5 estrelas

Uruguai



Melhor campanha: Campeã (2x)

Campeã (2x) Time-base: 4-4-2 - Rochet; Varela, Ronald Araújo, Giménez e Olivera; Ugarte,Valverde, Canobbio e Maxi Araújo; Arrascaeta e Darwin Núñez

4-4-2 - Rochet; Varela, Ronald Araújo, Giménez e Olivera; Ugarte,Valverde, Canobbio e Maxi Araújo; Arrascaeta e Darwin Núñez Craque: Valverde (Real Madrid)

Valverde (Real Madrid) Técnico: Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa Cotação do Correio: 4 estrelas

Cabo Verde



Melhor campanha: Estreante

Estreante Time-base: 4-2-3-1 - Rosa; Moreira, Stopira, Costa e Cabral; João Paulo e DeroyDuarte; Arcanjo, Ryan Mendes e Semedo; Livramento

4-2-3-1 - Rosa; Moreira, Stopira, Costa e Cabral; João Paulo e DeroyDuarte; Arcanjo, Ryan Mendes e Semedo; Livramento Craque: Ryan Mendes (Igdir FK)

Ryan Mendes (Igdir FK) Técnico: Pedro Leitão Brito

Pedro Leitão Brito Cotação do Correio: 2 estrelas

Arábia Saudita



Melhor campanha: Oitavas de final

Oitavas de final Time-base: 4-4-2 - Al-Owais; Boushal, Al-Amri, Altambakti e Al-Harbi; Kanno,Al-Khaibari, Al-Shamat e Al-Dawsari; Juwayr e Al-Buraikan

4-4-2 - Al-Owais; Boushal, Al-Amri, Altambakti e Al-Harbi; Kanno,Al-Khaibari, Al-Shamat e Al-Dawsari; Juwayr e Al-Buraikan Craque: Salem Al-Dawsari (Al-Hilal)

Salem Al-Dawsari (Al-Hilal) Técnico: Georgios Donis

Georgios Donis Cotação do Correio: 2 estrelas

O guia

O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.

O jornal também fará a cobertura em tempo real, no site especial, nas redes sociais e nas edições diárias do impresso, com informações dos repórteres Marcos Paulo Lima e Victor Parrini direto das sedes da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe e não perca nenhum detalhe!