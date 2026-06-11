Correio Braziliense

COPA DO MUNDO

Grupo H: renovação une campeãs, seleções emergentes e estreantes

Entre campeões mundiais, projetos emergentes e estreantes, a chave mistura tradição, renovação e ambições inéditas

Foto de perfil do autor(a) Marcos Paulo Lima
Marcos Paulo Lima
Foto de perfil do autor(a) Victor Parrini
Victor Parrini
Foto de perfil do autor(a) Danilo Queiroz
Danilo Queiroz
11/06/2026 06:00 - Atualizado em 11/06/2026 17:04
2min de leitura

O grupo H reúne seleções em diferentes processos de transformação. A Espanha chega cercada por favoritismo após acelerar a reconstrução iniciada no período pós-geração dourada. O Uruguai tenta consolidar nova era depois do ciclo liderado por Suárez e Cavani.

Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui

A Arábia Saudita busca provar ao planeta bola a evolução competitiva demonstrada no Catar. Cabo Verde desembarca para a primeira Copa carregando o orgulho de representar um país de língua portuguesa.

Entre campeões mundiais, projetos emergentes e estreantes, a chave mistura tradição, renovação e ambições inéditas. Em comum, todos chegam para confirmar mudanças dentro das próprias identidades.

Espanha

  • Melhor campanha: Campeã (1x)
  • Time-base: 4-2-3-1 - Unai Simón; Cucurella, Laporte, Cubarsí,Llorente; Pedri, Rodri; Alex Baena, FermínLópez, Lamine Yamal; Oyarzabal
  • Craque: Lamine Yamal (Barcelona)
  • Técnico: Luis de la Fuente
  • Cotação do Correio: 5 estrelas

Uruguai

  • Melhor campanha: Campeã (2x)
  • Time-base: 4-4-2 - Rochet; Varela, Ronald Araújo, Giménez e Olivera; Ugarte,Valverde, Canobbio e Maxi Araújo; Arrascaeta e Darwin Núñez
  • Craque: Valverde (Real Madrid)
  • Técnico: Marcelo Bielsa
  • Cotação do Correio: 4 estrelas

Cabo Verde

  • Melhor campanha: Estreante
  • Time-base: 4-2-3-1 - Rosa; Moreira, Stopira, Costa e Cabral; João Paulo e DeroyDuarte; Arcanjo, Ryan Mendes e Semedo; Livramento
  • Craque: Ryan Mendes (Igdir FK)
  • Técnico: Pedro Leitão Brito
  • Cotação do Correio: 2 estrelas

Arábia Saudita

  • Melhor campanha: Oitavas de final
  • Time-base: 4-4-2 - Al-Owais; Boushal, Al-Amri, Altambakti e Al-Harbi; Kanno,Al-Khaibari, Al-Shamat e Al-Dawsari; Juwayr e Al-Buraikan
  • Craque:  Salem Al-Dawsari (Al-Hilal)
  • Técnico: Georgios Donis
  • Cotação do Correio: 2 estrelas 

O guia 

O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.

O jornal também fará a cobertura em tempo real, no site especial, nas redes sociais e nas edições diárias do impresso, com informações dos repórteres Marcos Paulo Lima e Victor Parrini direto das sedes da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe e não perca nenhum detalhe!

Saiba Mais