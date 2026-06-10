Cerveja a R$ 90? Veja os preços na abertura da Copa do Mundo

Os torcedores que estiverem presentes na partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, marcada para esta quinta-feira (11/6) às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, deverão preparar o bolso. De acordo com informações divulgadas pela ESPN Colômbia, os preços de alimentos e bebidas durante o torneio serão bem mais altos do que os praticados em jogos regulares da Liga MX e da seleção mexicana no mesmo estádio.
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Segundo o jornal, uma cerveja de 710 ml custará cerca de 310 pesos mexicanos (aproximadamente R$ 92,13 na cotação atual), o valor é quase duas vezes superior ao cobrado atualmente em partidas locais. Em eventos realizados normalmente no estádio, a mesma bebida é vendida por cerca de 180 pesos (R$ 53,50).
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Os lanches também terão preços elevados. Um pacote grande de batata frita, por exemplo, da marca patrocinadora oficial da FIFA será 200 pesos (R$ 59,44, na cotação atual). Já os refrigerantes custarão 150 pesos (R$ 44,58), tanto no em copo quanto em lata.
Outras bebidas também sofrerão reajustes. Uma garrafa de água com gás da marca Topo Chico, por exemplo, custará 200 pesos (R$ 59,44). Já uma garrafa de água mineral de 600 ml será 80 pesos (R$ 23,78) durante a partida inaugural.
Além disso, apenas produtos de parceiros comerciais oficiais da FIFA estarão disponíveis para venda durante a cerimônia de abertura e nos jogos realizados no Estádio da Cidade do México. Os valores divulgados devem permanecer os mesmos nas cinco partidas da Copa do Mundo programadas para o local.
No entanto, os preços poderão variar em outros estádios que sediaram a competição. Por questões relacionadas à legislação local, custos operacionais e acordos comerciais podem fazer com que os alimentos e bebidas tenham valores diferentes entre as cidades-sede do torneio.