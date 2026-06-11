Grupo I: Mbappé, Haaland e Mané lideram chave dos astros da atualidade

O grupo I reúne algumas das figuras mais impactantes da atualidade. Mbappé, Haaland e Mané transformam a chave em um encontro de protagonistas. França, Senegal e Noruega desembarcam sustentados por estrelas capazes de decidir sozinhas, enquanto o Iraque retorna querendo virar uma das grandes histórias. Além do talento individual, a chave mistura estilos físicos, intensidade ofensiva e seleções acostumadas a acelerar jogos.

Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui

Os franceses aparecem como favoritos. Os senegaleses querem confirmar o crescimento africano. Os noruegueses sonham em consolidar a geração mais talentosa das últimas décadas. Os iraquianos correm por fora como zebra

França



Melhor campanha: Campeã (2x)

Campeã (2x) Time-base: 4-2-3-1 - Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano eTheo Hernández; Tchouaméni e Rabiot;Olise, Cherki e Dembélé; e Mbappé

4-2-3-1 - Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano eTheo Hernández; Tchouaméni e Rabiot;Olise, Cherki e Dembélé; e Mbappé Craque: Kyllian Mbappé (Real Madrid)

Kyllian Mbappé (Real Madrid) Técnico: Didier Deschamps

Didier Deschamps Cotação do Correio: 5 estrelas

Iraque



Melhor campanha: Fase de grupos

Fase de grupos Time-base: 4-4-2 - Talib; Ali, Tahseen, Hashem e Doski; Bayesh, AliJasim, Zidane Iqbal e Al-Ammari; Hussein e Al-Hamadi.

4-4-2 - Talib; Ali, Tahseen, Hashem e Doski; Bayesh, AliJasim, Zidane Iqbal e Al-Ammari; Hussein e Al-Hamadi. Craque: Zidane Iqbal (Utrecht)

Zidane Iqbal (Utrecht) Técnico: Graham Arnold

Graham Arnold Cotação do Correio: 1 estrela

Noruega



Melhor campanha: Oitavas de final

Oitavas de final Time-base: 4-2-3-1 - Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigård e Moller Wolfe; Berge;Odegaard, Thorstvedt, Nusa e Sorloth; Haaland

4-2-3-1 - Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigård e Moller Wolfe; Berge;Odegaard, Thorstvedt, Nusa e Sorloth; Haaland Craque: Erling Haaland (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City) Técnico: Stale Solbakken

Stale Solbakken Cotação do Correio: 3 estrelas

Senegal



Melhor campanha: Quartas de final

Quartas de final Time-base: 4-2-3-1 - Mendy; Diatta, Niakhaté, Koulibaly e Jakobs; Idrissa Gueye,Camara e Pape Gueye; Sarr, Mané e Jackson

4-2-3-1 - Mendy; Diatta, Niakhaté, Koulibaly e Jakobs; Idrissa Gueye,Camara e Pape Gueye; Sarr, Mané e Jackson Craque: Sadio Mané (Al-Nassr)

Sadio Mané (Al-Nassr) Técnico: Pape Thiaw

Pape Thiaw Cotação do Correio: 3 estrelas

O guia

O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.

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