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COPA DO MUNDO

Grupo I: Mbappé, Haaland e Mané lideram chave dos astros da atualidade

Chave reúne algumas das figuras mais impactantes da atualidade. Mbappé, Haaland e Mané transformam a chave em um encontro de protagonistas

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Marcos Paulo Lima
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Victor Parrini
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Danilo Queiroz
11/06/2026 06:00 - Atualizado em 11/06/2026 17:04
2min de leitura

O grupo I reúne algumas das figuras mais impactantes da atualidade. Mbappé, Haaland e Mané transformam a chave em um encontro de protagonistas. França, Senegal e Noruega desembarcam sustentados por estrelas capazes de decidir sozinhas, enquanto o Iraque retorna querendo virar uma das grandes histórias. Além do talento individual, a chave mistura estilos físicos, intensidade ofensiva e seleções acostumadas a acelerar jogos.

Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui

Os franceses aparecem como favoritos. Os senegaleses querem confirmar o crescimento africano. Os noruegueses sonham em consolidar a geração mais talentosa das últimas décadas. Os iraquianos correm por fora como zebra

França

  • Melhor campanha: Campeã (2x)
  • Time-base: 4-2-3-1 - Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano eTheo Hernández; Tchouaméni e Rabiot;Olise, Cherki e Dembélé; e Mbappé
  • Craque: Kyllian Mbappé (Real Madrid)
  • Técnico: Didier Deschamps
  • Cotação do Correio: 5 estrelas

Iraque

  • Melhor campanha: Fase de grupos
  • Time-base: 4-4-2 - Talib; Ali, Tahseen, Hashem e Doski; Bayesh, AliJasim, Zidane Iqbal e Al-Ammari; Hussein e Al-Hamadi. 
  • Craque: Zidane Iqbal (Utrecht)
  • Técnico: Graham Arnold
  • Cotação do Correio: 1 estrela

Noruega

  • Melhor campanha: Oitavas de final
  • Time-base: 4-2-3-1 - Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigård e Moller Wolfe; Berge;Odegaard, Thorstvedt, Nusa e Sorloth; Haaland
  • Craque: Erling Haaland (Manchester City)
  • Técnico: Stale Solbakken
  • Cotação do Correio: 3 estrelas

Senegal

  • Melhor campanha: Quartas de final
  • Time-base: 4-2-3-1 - Mendy; Diatta, Niakhaté, Koulibaly e Jakobs; Idrissa Gueye,Camara e Pape Gueye; Sarr, Mané e Jackson
  • Craque:  Sadio Mané (Al-Nassr)
  • Técnico: Pape Thiaw
  • Cotação do Correio: 3 estrelas 

O guia 

O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.

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