COPA DO MUNDO
Grupo I: Mbappé, Haaland e Mané lideram chave dos astros da atualidade
Chave reúne algumas das figuras mais impactantes da atualidade. Mbappé, Haaland e Mané transformam a chave em um encontro de protagonistas
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Chave reúne algumas das figuras mais impactantes da atualidade. Mbappé, Haaland e Mané transformam a chave em um encontro de protagonistas
O grupo I reúne algumas das figuras mais impactantes da atualidade. Mbappé, Haaland e Mané transformam a chave em um encontro de protagonistas. França, Senegal e Noruega desembarcam sustentados por estrelas capazes de decidir sozinhas, enquanto o Iraque retorna querendo virar uma das grandes histórias. Além do talento individual, a chave mistura estilos físicos, intensidade ofensiva e seleções acostumadas a acelerar jogos.
Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui
Os franceses aparecem como favoritos. Os senegaleses querem confirmar o crescimento africano. Os noruegueses sonham em consolidar a geração mais talentosa das últimas décadas. Os iraquianos correm por fora como zebra
O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.
O jornal também fará a cobertura em tempo real, no site especial, nas redes sociais e nas edições diárias do impresso, com informações dos repórteres Marcos Paulo Lima e Victor Parrini direto das sedes da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe e não perca nenhum detalhe!