Correio Braziliense

COPA DO MUNDO

Grupo J: Argentina mira feito histórico em chave dos recomeços

A chave gira em torno da permanência, com a atual campeã defendendo o título para alcançar um feito raríssimo

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Marcos Paulo Lima
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Victor Parrini
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Danilo Queiroz
11/06/2026 06:00 - Atualizado em 11/06/2026 17:05
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A chave gira em torno da permanência. A Argentina tenta defender o título e alcançar um feito raríssimo. Desde o bi brasileiro em1958 e 1962, nenhuma seleção conseguiu vencer Copas consecutivas. Antes disso, apenas a Itália alcançou a marca (1934 e1938).

Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui

Agora, Messi e companhia chegam para eternizar a geração responsável por devolver o país ao topo. Curiosamente, os outros integrantes enxergam 2026 como chance de continuidade. A Argélia retorna após 12 anos. A Áustria volta depois de hiato de 28 anos. A Jordânia disputará a primeira Copa.

A chave mistura permanência, recomeços e sonhos sobre novas possibilidades abertas pela versão ampliada do torneio.

Argentina

  • Melhor campanha: Campeã (3x)
  • Time-base: 4-3-3 - Dibu; Molina, Romero, Martínez e Tagliafico;Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e MacAllister; Messi, Julián Álvarez e González
  • Craque: Lionel Messi (Inter Miami)
  • Técnico: Lionel Scaloni
  • Cotação do Correio: 5 estrelas

Jordânia

  • Melhor campanha: Estreante
  • Time-base: 3-4-2-1 - Laila; Al-Arab, Nasib e Al-Arab; Haddad, Al-Rashdan,Al-Rawabdeh e Al-Mardi; Al-Tamari e Al-Mardi; Ali Olwan
  • Craque: Musa Al-Taamari (Rennes)
  • Técnico: Jamal Sellami
  • Cotação do Correio: 1 estrela

Áustria

  • Melhor campanha: Terceiro lugar
  • Time-base: 4-2-3-1 - Schlage; Posch, Danso, Lienhart e Mwene; Laimer eSchalger; Sabitzer, Baumgartner e Wimmer; Arnautovic
  • Craque:  Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)
  • Técnico: Ralf Rangnick
  • Cotação do Correio: 3 estrelas

Argélia

  • Melhor campanha: Oitavas de final
  • Time-base: 4-3-3 - Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Baoudaoui,Bennacer, Chaibi; Mahrez, Maza, Amoura
  • Craque: Riyad Mahrez (Al-Ahli)
  • Técnico: Vladimir Petkovic
  • Cotação do Correio: 2 estrelas 

O guia 

O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.

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