COPA DO MUNDO
Grupo J: Argentina mira feito histórico em chave dos recomeços
A chave gira em torno da permanência, com a atual campeã defendendo o título para alcançar um feito raríssimo
COPA DO MUNDO
A chave gira em torno da permanência, com a atual campeã defendendo o título para alcançar um feito raríssimo
A chave gira em torno da permanência. A Argentina tenta defender o título e alcançar um feito raríssimo. Desde o bi brasileiro em1958 e 1962, nenhuma seleção conseguiu vencer Copas consecutivas. Antes disso, apenas a Itália alcançou a marca (1934 e1938).
Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui
Agora, Messi e companhia chegam para eternizar a geração responsável por devolver o país ao topo. Curiosamente, os outros integrantes enxergam 2026 como chance de continuidade. A Argélia retorna após 12 anos. A Áustria volta depois de hiato de 28 anos. A Jordânia disputará a primeira Copa.
A chave mistura permanência, recomeços e sonhos sobre novas possibilidades abertas pela versão ampliada do torneio.
O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.
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