Grupo J: Argentina mira feito histórico em chave dos recomeços

A chave gira em torno da permanência. A Argentina tenta defender o título e alcançar um feito raríssimo. Desde o bi brasileiro em1958 e 1962, nenhuma seleção conseguiu vencer Copas consecutivas. Antes disso, apenas a Itália alcançou a marca (1934 e1938).

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Agora, Messi e companhia chegam para eternizar a geração responsável por devolver o país ao topo. Curiosamente, os outros integrantes enxergam 2026 como chance de continuidade. A Argélia retorna após 12 anos. A Áustria volta depois de hiato de 28 anos. A Jordânia disputará a primeira Copa.

A chave mistura permanência, recomeços e sonhos sobre novas possibilidades abertas pela versão ampliada do torneio.

Argentina



Melhor campanha: Campeã (3x)

Campeã (3x) Time-base: 4-3-3 - Dibu; Molina, Romero, Martínez e Tagliafico;Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e MacAllister; Messi, Julián Álvarez e González

4-3-3 - Dibu; Molina, Romero, Martínez e Tagliafico;Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e MacAllister; Messi, Julián Álvarez e González Craque: Lionel Messi (Inter Miami)

Lionel Messi (Inter Miami) Técnico: Lionel Scaloni

Lionel Scaloni Cotação do Correio: 5 estrelas

Jordânia



Melhor campanha: Estreante

Estreante Time-base: 3-4-2-1 - Laila; Al-Arab, Nasib e Al-Arab; Haddad, Al-Rashdan,Al-Rawabdeh e Al-Mardi; Al-Tamari e Al-Mardi; Ali Olwan

3-4-2-1 - Laila; Al-Arab, Nasib e Al-Arab; Haddad, Al-Rashdan,Al-Rawabdeh e Al-Mardi; Al-Tamari e Al-Mardi; Ali Olwan Craque: Musa Al-Taamari (Rennes)

Musa Al-Taamari (Rennes) Técnico: Jamal Sellami

Jamal Sellami Cotação do Correio: 1 estrela

Áustria



Melhor campanha: Terceiro lugar

Terceiro lugar Time-base: 4-2-3-1 - Schlage; Posch, Danso, Lienhart e Mwene; Laimer eSchalger; Sabitzer, Baumgartner e Wimmer; Arnautovic

4-2-3-1 - Schlage; Posch, Danso, Lienhart e Mwene; Laimer eSchalger; Sabitzer, Baumgartner e Wimmer; Arnautovic Craque: Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) Técnico: Ralf Rangnick

Ralf Rangnick Cotação do Correio: 3 estrelas

Argélia



Melhor campanha: Oitavas de final

Oitavas de final Time-base: 4-3-3 - Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Baoudaoui,Bennacer, Chaibi; Mahrez, Maza, Amoura

- Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Baoudaoui,Bennacer, Chaibi; Mahrez, Maza, Amoura Craque: Riyad Mahrez (Al-Ahli)

Riyad Mahrez (Al-Ahli) Técnico: Vladimir Petkovic

Vladimir Petkovic Cotação do Correio: 2 estrelas

O guia

O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.

O jornal também fará a cobertura em tempo real, no site especial, nas redes sociais e nas edições diárias do impresso, com informações dos repórteres Marcos Paulo Lima e Victor Parrini direto das sedes da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe e não perca nenhum detalhe!