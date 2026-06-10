'Está bêbado?': jogador ouviu pergunta inusitada ao ser convocado

Assan Ouédraogo ganhou a chance de disputar a sua primeira Copa do Mundo após a lesão do também jovem Lennart Karl. O jogador do RB Leipzig revelou que descansava quando recebeu a ligação do técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann.

O telefonema pegou Ouédraogo, de 20 anos, de surpresa. Logo que atendeu, correu para um canto para ninguém ouvisse o que o treinador da Alemanha falaria. Ele não sabia que o contato serviria para convocá-lo para a disputa da Copa do Mundo. Contudo, ele ouviu uma pergunta inusitada do comandante.

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"Isso me deixou incrivelmente feliz na hora. E aí ele me perguntou se eu estava bêbado. Mas eu não bebo mesmo. Então eu disse: ‘Não, está tudo bem’. E aí eu peguei um voo direto para lá".

Irmã não acreditou na história do jovem da Alemanha

Logo depois de saber que estava convocado para defender a Alemanha, o meia tentou falar com os pais, sem sucesso. Em seguida, ligou para uma irmã, que não acreditou em sua história.

"Liguei imediatamente para minha mãe, mas ela não ouviu. Depois liguei para meu pai, mas ele também não atendeu. Então liguei para minha irmã mais velha, que a princípio não acreditou em mim. É uma honra incrível poder jogar na Copa do Mundo. Eu não esperava mais por isso. Foi uma explosão de emoções".

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Ouédraogo soma apenas 13 minutos com a camisa da seleção da Alemanha. Em pouco tempo, chamou a atenção do técnico Julian Nagelsmann com um gol marcado. Há três anos, foi o herói do título da Eurocopa na categoria sub-17.

A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo e estreia diante de Curaçao, no próximo domingo (14), às 14h (de Brasília), em Houston. Completam a chave Costa do Marfim e Equador.