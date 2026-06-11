Grupo K:entre o adeus de Cristino Ronaldo e novos capítulos do mundial

Mesmo em uma Copa marcada por novas gerações, poucos nomes exercem influência tão grande quanto Cristiano Ronaldo. O Grupo K nasce sob essa sombra.

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Aos 41 anos, o craque não ocupa o protagonismo de outros ciclos, mas segue como figura capaz de moldar emoções. O Mundial pode representar o último capítulo de uma trajetória brilhante.

Ao redor disso, a chave reúne seleções em momentos especiais. A Colômbia deseja brilhar após a ausência em 2022. RD Congo disputará a primeira desde 1974.

O Uzbequistão se transformará na primeira nação da Ásia Central a alcançar o torneio. A chave mistura passado, presente e futuro em uma mesma rota

Portugal



Melhor campanha: Terceiro lugar

Terceiro lugar Time-base: 5-3-2 - Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Inácio e N.Mendes; Vitinha, João Neves e B. Fernandes;B. Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo

5-3-2 - Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Inácio e N.Mendes; Vitinha, João Neves e B. Fernandes;B. Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo Craque: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) Técnico: Roberto Martínez

Roberto Martínez Cotação do Correio: 5 estrelas

Colômbia



Melhor campanha: Quartas de final

Quartas de final Time-base: 4-2-2-2 - Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma e RichardRíos; Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz e Luis Suárez

4-2-2-2 - Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma e RichardRíos; Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz e Luis Suárez Craque: Luis Díaz (Bayern de Munique)

Luis Díaz (Bayern de Munique) Técnico: Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo Cotação do Correio: 4 estrelas

RD Congo

Melhor campanha: Fase de grupos

Fase de grupos Time-base: 4-4-2 - M’pasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Kayembe; Elia,Moutoussamy, Sadiki e Mbuku; Wissa e Bakambu

4-4-2 - M’pasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Kayembe; Elia,Moutoussamy, Sadiki e Mbuku; Wissa e Bakambu Craque: Yoane Wissa (Newcastle)

Yoane Wissa (Newcastle) Técnico: Sébastien Desabre

Sébastien Desabre Cotação do Correio: 1 estrela

Uzbequistão

Melhor campanha: Estreante

Estreante Time-base: 3-5-2 - Nematov; Ashurmatov, Khusanov e Urozov; Karimov, Khamrobekov,Shukurov e Nasrullaev; Fayzullaev, Uronov e Shomurodov

3-5-2 - Nematov; Ashurmatov, Khusanov e Urozov; Karimov, Khamrobekov,Shukurov e Nasrullaev; Fayzullaev, Uronov e Shomurodov Craque: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir)

Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) Técnico: Fábio Cannavaro

Fábio Cannavaro Cotação do Correio: 1 estrela

O guia

O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.

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