COPA DO MUNDO
Grupo K:entre o adeus de Cristino Ronaldo e novos capítulos do mundial
Mesmo em uma Copa marcada por novas gerações, poucos nomes exercem influência tão grande quanto o jogador português
COPA DO MUNDO
Mesmo em uma Copa marcada por novas gerações, poucos nomes exercem influência tão grande quanto o jogador português
Mesmo em uma Copa marcada por novas gerações, poucos nomes exercem influência tão grande quanto Cristiano Ronaldo. O Grupo K nasce sob essa sombra.
Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui
Aos 41 anos, o craque não ocupa o protagonismo de outros ciclos, mas segue como figura capaz de moldar emoções. O Mundial pode representar o último capítulo de uma trajetória brilhante.
Ao redor disso, a chave reúne seleções em momentos especiais. A Colômbia deseja brilhar após a ausência em 2022. RD Congo disputará a primeira desde 1974.
O Uzbequistão se transformará na primeira nação da Ásia Central a alcançar o torneio. A chave mistura passado, presente e futuro em uma mesma rota
O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.
O jornal também fará a cobertura em tempo real, no site especial, nas redes sociais e nas edições diárias do impresso, com informações dos repórteres Marcos Paulo Lima e Victor Parrini direto das sedes da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe e não perca nenhum detalhe!