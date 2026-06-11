COPA DO MUNDO
Grupo L: ecos do passado unem quatro seleções de três continentes
Este, talvez, seja o grupo mais europeu da Copa sem ser todo europeu. Ganeses e panamenhos carregam ligações históricas.
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Este, talvez, seja o grupo mais europeu da Copa sem ser todo europeu. Ganeses e panamenhos carregam ligações históricas.
Poucos grupos parecem tão conectados ao passado quanto o L. A chave reúne seleções acostumadas a cruzar caminhos dentro e fora dos gramados. Inglaterra e Croácia vivem os ecos da semi de 2018, vencida pelos croatas.
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Gana retorna para redigir novos capítulos após décadas de confrontos marcantes contra europeus. O Panamá completa o cenário em uma chave marcada por conexões com o Velho Continente.
Este, talvez, seja o grupo mais europeu da Copa sem ser todo europeu. Ganeses e panamenhos carregam ligações históricas. Os africanos viveram sob domínio britânico até 1957. O país da América Central teve a identidade moldada pela presença espanhola.
O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.
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