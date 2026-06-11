Grupo L: ecos do passado unem quatro seleções de três continentes

Poucos grupos parecem tão conectados ao passado quanto o L. A chave reúne seleções acostumadas a cruzar caminhos dentro e fora dos gramados. Inglaterra e Croácia vivem os ecos da semi de 2018, vencida pelos croatas.

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Gana retorna para redigir novos capítulos após décadas de confrontos marcantes contra europeus. O Panamá completa o cenário em uma chave marcada por conexões com o Velho Continente.

Este, talvez, seja o grupo mais europeu da Copa sem ser todo europeu. Ganeses e panamenhos carregam ligações históricas. Os africanos viveram sob domínio britânico até 1957. O país da América Central teve a identidade moldada pela presença espanhola.

Inglaterra



Melhor campanha: Campeã (1x)

Campeã (1x) Time-base: 4-2-3-1 - Pickford; Reece James, Stones, Marc Guehie O’Reilly; Rice e Anderson; Bellingham,Bukayo Saka e Rashford; Kane

4-2-3-1 - Pickford; Reece James, Stones, Marc Guehie O’Reilly; Rice e Anderson; Bellingham,Bukayo Saka e Rashford; Kane Craque: Harry Kane (Bayern de Munique)

Harry Kane (Bayern de Munique) Técnico: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel Cotação do Correio: 5 estrelas

Panamá

Melhor campanha: Fase de grupos

Fase de grupos Time-base: 3-4-2-1 - Mosquera; Murillo, Escobar e Córdoba; Blackman, Godoy,Carrasquilla e Gutiérrez; Martínez; Ismael Díaz e Waterman

3-4-2-1 - Mosquera; Murillo, Escobar e Córdoba; Blackman, Godoy,Carrasquilla e Gutiérrez; Martínez; Ismael Díaz e Waterman Craque: Adalberto Carrasquilla (Pumas)

Adalberto Carrasquilla (Pumas) Técnico: Thomas Christiansen

Thomas Christiansen Cotação do Correio: 1 estrela

Gana

Melhor campanha: Quartas de final

Quartas de final Time-base: 4-4-2 - Ati-Zigi; Senaya, Alidu Seidu, Jerome Opoku e Mensah; Partey, Owusu e Fatawu; Iñaki Williams, Semenyo e Ayew

4-4-2 - Ati-Zigi; Senaya, Alidu Seidu, Jerome Opoku e Mensah; Partey, Owusu e Fatawu; Iñaki Williams, Semenyo e Ayew Craque: Antoine Semenyo (Manchester City)

Antoine Semenyo (Manchester City) Técnico: Carlos Queiroz

Carlos Queiroz Cotação do Correio: 2 estrelas

Croácia



Melhor campanha: Vice-campeã

Vice-campeã Time-base: 5-3-2 - Livakovic; Perisic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol e Caleta-Car;Kovacic, Modric e Pasalic; Kramaric e Budimir

5-3-2 - Livakovic; Perisic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol e Caleta-Car;Kovacic, Modric e Pasalic; Kramaric e Budimir Craque: Luka Modric (Milan)

Luka Modric (Milan) Técnico: Zlatko Dalic

Zlatko Dalic Cotação do Correio: 4 estrelas

O guia

O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.

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