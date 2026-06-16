Zé Roberto é suspenso por "dar banana" e desfalca Brasil contra a França na VNL

Os dois treinadores foram advertidos na partida, mas apenas o brasileiro recebeu punição posterior - (crédito: Luiza Moraes/COB)

A seleção brasileira feminina de vôlei terá uma baixa importante na sequência da Liga das Nações. O técnico José Roberto Guimarães foi suspenso pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) e não poderá comandar a equipe na partida contra a França, marcada para esta quarta-feira (17/6), pela segunda semana da competição.

Zé Roberto foi punido pela FIVB por má conduta durante o jogo entre Brasil e Bulgária, em junho, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Ele fez um gesto de “dar banana” em direção ao técnico búlgaro Marcelo Abbondanza. Ambos foram advertidos na partida, mas apenas o treinador brasileiro recebeu punição posterior. A decisão da organização é definitiva e sem possibilidade de recurso.

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O episódio aconteceu quando o Brasil estava próximo de fechar o set e uma série de reclamações contra a arbitragem começou. A situação rapidamente envolveu os bancos de reserva e resultou em cartões para os treinadores.

Apesar da situação, a seleção brasileira venceu a Bulgária por 3 sets a 0 e se manteve invicto naquela etapa da Liga das Nações, realizada na capital federal. A equipe encerrou a semana inicial com bom desempenho diante da torcida brasileira.

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A ausência do técnico ocorre justamente nesse início da segunda semana do torneio, disputada na Turquia. Com a suspensão, a comissão precisará reorganizar o comando da equipe para o jogo contra as francesas.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.