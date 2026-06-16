Argentina estreia na Copa do Mundo embalada por torcida

Torcedores promoveram bandeiraço nas ruas de Kansas City - (crédito: Juan Mabromata/AFP)

Kansas City — Bandeiras ao alto, com fotos dos capitães Maradona e Otamendi, além de imagens da taça mundial ao lado de Lionel Messi; o tradicional 'asado', um bom vinho e gritos provocativos ao Brasil. As ruas de Buenos Aires — e de Kansas City — vibram a Copa do Mundo ao melhor estilo argentino. Hoje, a atual campeã inicia a caminhada em busca do tetra. A partir das 22h, a bola rola diante da Argélia, no Arrowhead Stadium, pela primeira rodada do Grupo J.

A festa que tomou conta de um restaurante argentino em Kansas City é o sinal de que, assim como foi no Catar, os torcedores alvicelestes vão "invadir" os Estados Unidos. O início da caminhada reserva alguns desafios: astros com problemas físicos (entre eles Lionel Messi) e um adversário que pode, sim, surpreender.

A Argélia dominou o Grupo G das Eliminatórias e caiu precocemente nas quartas de final da Copa das Nações Africanas, mas tem talentos individuais para desafiar a Argentina. Se a tarefa contra os campeões for muito dura, terá a possibilidade de lutar por outra vaga no mata-mata em um grupo com rivais vencíveis, como Áustria e Jordânia. As equipes estream à 1h, em Santa Clara.

Os argentinos chegam em meio a alguns problemas físicos, enquanto os argelinos buscam formas de desafiar os favoritos. Antes da Copa, o clima nos atuais campeões mundiais era de preocupação. Vários jogadores importantes da seleção se machucaram a semanas da estreia no Mundial. O tempo passou, e a maioria deles já está à disposição do técnico Lionel Scaloni.

As grandes preocupações eram sobre o goleiro Emiliano Martínez (fratura no dedo anelar da mão direita) e o atacante Lionel Messi (incômodo na coxa direita). Além, é claro, de questões musculares na lateral direita, com Molina e Montiel. Todos estão aptos.

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Por outro lado, o lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico e o meio-campista Leandro Paredes devem ser preservados para as próximas partidas. "Temos a experiência da outra Copa e a primeira partida não é fundamental. É importante, mas nem tudo acaba no primeiro jogo. Estamos bem, tranquilos, vamos enfrentar uma boa equipe. Estamos confiantes e chegamos em um bom momento", destacou Scaloni.

A Argélia chega para a partida como franca atiradora, mas ciente de que pode repetir a Arábia Saudita de 2022. Na estreia da última Copa, no Catar, os sauditas surpreenderam o mundo e bateram os argentinos por 2 x 1 no primeiro jogo.

O nome mais conhecido da seleção argelina é o meia-atacante Riyad Mahrez, do Al-Ahli, da Arábia Saudita. O ex-jogador do Manchester City comanda um talentoso ataque, que ainda conta com Ibrahim Maza, Mohamed Amoura e Amine Gouiri.

O técnico suíço-bósnio Vladimir Petkovic, que renovou o contrato com a Argélia até julho de 2028, costuma apostar num sistema que varia de 4-2-3-1- para um 4-1-4-1. É assim que ele deve tentar superar os campeões. "Temos tudo o que é preciso para vencer a Argentina. É uma seleção nacional como qualquer outra, e só porque é a Argentina não significa que devemos ter medo", prospectou.