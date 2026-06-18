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Ex-Fluminense, Marcelo anuncia fundação de clube na Espanha

Craque e ídolo do Tricolor vai ser o proprietário do Doze Madrid, equipe da capital espanhola e cidade onde reside

Escudo do novo time de Marcelo - (crédito: reprodução/instagram @marcelotwelve)
Escudo do novo time de Marcelo - (crédito: reprodução/instagram @marcelotwelve)

O ex-lateral-esquerdo do Fluminense e do Real Madrid, Marcelo, surpreendeu o mundo dos esportes ao anunciar a fundação do Doze Madrid Club de Fútbol. Idealizado do zero na capital espanhola, este projeto marca o primeiro investimento do ex-jogador na gestão.

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Embora o público só tenha conhecido a novidade agora, uma equipe de especialistas já estruturava o projeto sob sigilo nos bastidores há meses. Desse modo, logo após o anúncio oficial, Marcelo utilizou suas redes sociais para celebrar o lançamento e revelar a identidade visual da nova agremiação.

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"Hoje é um dia muito especial para mim, porque posso compartilhar algo com que trabalhamos e sonhamos há muito tempo. Hoje nasce o Doze Madrid Club de Fútbol. Depois de tantos anos vivendo o futebol por dentro, queria muito criar um projeto que começasse do zero, com ilusão, com valores e com pessoas que amam este esporte tanto quanto eu", escreveu.

Ademais, a escolha da sede não ocorreu por acaso, visto que Marcelo vive na capital espanhola desde que pendurou as chuteiras com a camisa do Fluminense, em 2024.

 

Atualmente, sua família também mora na cidade e seu filho atua nas categorias de base do Real Madrid, clube onde o brasileiro construiu seu maior legado como ídolo.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 18/06/2026 14:48 / atualizado em 18/06/2026 14:49
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