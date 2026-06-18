Vitinho, do Botafogo, entra na mira do futebol russo

Em meio a crise financeira, o Botafogo pode sofrer baixas na próxima janela de transferências para reorganizar as contas. Dessa forma, o nome do lateral-direito Vitinho entrou no radar de dois clubes russos: o Zenit e o CSKA Moscou. O Alvinegro, aliás, pode receber alguma proposta durante o período de treinamentos na Rússia, segundo o jornalista Eduardo Mansell.
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O Botafogo embarca para a Rússia no dia 30 de junho. Por lá, disputará amistosos contra o CSKA Moscou, no dia 4 de julho, e contra o Dínamo Moscou, em 10 de julho. Dessa forma, a expectativa é que receba propostas por Vitinho durante a visita na Rússia. O retorno para o Rio de Janeiro está previsto para o dia 12 de julho.
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Sofrendo com problemas financeiros e transfer ban, o Botafogo tenta renegociar dívidas e encontrar receitas. Assim, uma das alternativas é negociar jogadores. Dessa forma, nomes como o volante Danilo e o meia Montoro podem deixar o clube na próxima janela de transferências, após a Copa do Mundo. O volante, convocado para defender o Brasil, chegou a ser afastado antes do Mundial.
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Contratado em 2024, Vitinho chegou ao Botafogo cercado de expectativa. O lateral-direito, de 26 anos, foi titular nas campanhas dos títulos do Brasileirão e Libertadores no mesmo ano. Em 2025, chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira e estava na pré-lista da Copa do Mundo, mas não foi convocado nem mesmo após a lesão de Wesley.
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