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Vitinho, do Botafogo, entra na mira do futebol russo

Jogador é disputado por dois clubes russos

Vitinho, do Botafogo, é alvo de dois clubes da Rússia - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Vitinho, do Botafogo, é alvo de dois clubes da Rússia - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em meio a crise financeira, o Botafogo pode sofrer baixas na próxima janela de transferências para reorganizar as contas. Dessa forma, o nome do lateral-direito Vitinho entrou no radar de dois clubes russos: o Zenit e o CSKA Moscou. O Alvinegro, aliás, pode receber alguma proposta durante o período de treinamentos na Rússia, segundo o jornalista Eduardo Mansell.

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O Botafogo embarca para a Rússia no dia 30 de junho. Por lá, disputará amistosos contra o CSKA Moscou, no dia 4 de julho, e contra o Dínamo Moscou, em 10 de julho. Dessa forma, a expectativa é que receba propostas por Vitinho durante a visita na Rússia. O retorno para o Rio de Janeiro está previsto para o dia 12 de julho.

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Sofrendo com problemas financeiros e transfer ban, o Botafogo tenta renegociar dívidas e encontrar receitas. Assim, uma das alternativas é negociar jogadores. Dessa forma, nomes como o volante Danilo e o meia Montoro podem deixar o clube na próxima janela de transferências, após a Copa do Mundo. O volante, convocado para defender o Brasil, chegou a ser afastado antes do Mundial.

Contratado em 2024, Vitinho chegou ao Botafogo cercado de expectativa. O lateral-direito, de 26 anos, foi titular nas campanhas dos títulos do Brasileirão e Libertadores no mesmo ano. Em 2025, chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira e estava na pré-lista da Copa do Mundo, mas não foi convocado nem mesmo após a lesão de Wesley.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 18/06/2026 11:46
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