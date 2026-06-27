Djokovic relata estar bem preparado para Wimbledon após queda em Roland Garros

O tenista sérvio Novak Djokovic, sete vezes campeão de Wimbledon, afirmou neste sábado (27/6) que chega ao torneio londrino "mais bem preparado" do que em Roland Garros, após ser eliminado na terceira rodada pelo brasileiro João Fonseca.

"Roland Garros foi muito exigente fisicamente. Joguei três jogos e todos duraram cerca de quatro horas", destacou o sérvio de 39 anos, que desde 2023 persegue um histórico 25º título de Grand Slam.

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"Mas estou orgulhoso do meu esforço. Perdi na terceira rodada para um adversário de menos de 24 anos [João Fonseca, atual número 27 do mundo, tem 19 anos] e lutei até o fim", afirmou.

Djokovic ocupa no momento a oitava posição no ranking da ATP.

Após sofrer uma lesão no ombro direito, que o afastou do circuito entre o Masters 1000 de Indian Wells (onde caiu nas oitavas de final), no início de março, e o Masters 1000 de Roma (segunda rodada), no início de maio, "o plano era, em todo caso, chegar a Wimbledon na melhor forma possível", explicou o sérvio, finalista do Aberto da Austrália no início do ano.

"Eu sabia que, por ter disputado pouquíssimas partidas oficiais antes de Roland Garros, seria bastante difícil ir longe em Paris. E foi exatamente o que aconteceu", afirmou Djokovic, que fará sua estreia em Wimbledon na segunda-feira contra o chinês Wu Yibing (N.99).

No entanto, aquela eliminação precoce "me deu um pouco mais de tempo para me preparar para Wimbledon", considerou 'Djoko', semifinalista do Grand Slam de Londres no ano passado.

"Em comparação com o saibro, jogar na grama exige menos esforço físico, e isso me beneficia", explicou o sérvio, que disputou apenas quatro torneios nesta temporada.