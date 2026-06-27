Carlos Alberto Parreira piora e precisará passar por cirurgia

Ex-treinador da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira (direita), ao lado do capitão Dunga durante as comemorações do tetra, em 1994 - (crédito: Carlos Eduardo/CB/D.A Press)

Ex-treinador da Seleção Brasileira e tetracampeão mundial em 1994, Carlos Alberto Parreira teve piora no estado de saúde e precisará passar por cirurgia na tarde deste sábado (27/6). Boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano Barra, na zona Sudoeste do Rio de Janeiro, confirmou o quadro de Parreira.

De acordo com a instituição, o carioca teve complicações clínicas causadas pela inflamação pulmonar. O problema respiratório foi o responsável pela internação do ex-técnico, no dia 16 de junho, há 11 dias. A intervenção cirúrgica será feita na via aérea superior.

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Parreira precisou ser novamente sedado e voltou a respirar por aparelhos. Por hora, no entanto, encontra-se estável. Ainda não há previsão de alta. No último dia 23, foi informado que ele já respirava de forma espontânea, condição que veio a regredir.

Além do quadro respiratório, o comandante do tetra luta contra um quadro de linfoma de Hodgkin, doença diagnosticada em 2023. Trata-se de um tipo de câncer que se origina no sistema linfático.

História no futebol brasileiro e internacional começou nos anos 1970

Carlos Alberto Parreira é mencionado como um dos principais treinadores da história do futebol brasileiro. Em diferentes funções, esteve diretamente envolvido em oito edições de Copa do Mundo.

Em duas delas, sagrou-se campeão (1970 e 1994). Na campanha do tri, foi preparador físico do Brasil. Em 1982, comandou Kuwait. Oito anos depois, estava à frente dos Emirados Árabes. Em 1998, da Arábia Saudita. Em 2010, da África do Sul. De volta ao Brasil, comandou a Canarinho em 2006. Enquanto isso, em 2014, foi coordenador técnico da Seleção.

No cenário nacional do futebol de clubes, é ídolo do Fluminense, onde começou justamente como preparador físico, nos anos 1970. Em 1984, era o técnico no título do Campeonato Brasileiro daquele ano, o segundo da história do Tricolor Carioca. Em 1999, comandou o time na Série C. A última passagem veio em 2009.

Durante a carreira, também somou passagens por Corinthians, São Paulo, Atlético-MG, Santos, Bragantino e Internacional; além de Valencia (Espanha), Fenerbahçe (Turquia) e MetroStars (EUA) no exterior.



