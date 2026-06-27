Seleção masculina é dominada pela Eslovênia e perde 3ª seguida na VNL

Brasil é superado pela Eslovência por 3 sets a zero na Liga das Nações de Vôleo Masculina - (crédito: Volleyball Nations League)

Depois de duas derrotas seguidas, a seleção brasileira masculina buscava a reabilitação na Liga das Nações de vôlei neste sábado, em Ljubljana, na Eslovênia, mas com exceção do primeiro set foi totalmente dominada pela equipe local, que marcou 3 sets a 0 (27/25, 25/17 e 25/20).

A equipe do técnico Bernardinho, que começou a semana invicta e líder da competição, caiu para a oitava colocação. Sete equipes se classificam para a fase final da Liga das Nações. O Japão lidera com sete vitórias e 100% de aproveitamento. O Brasil encerra a segunda semana da competição neste domingo contra o Canadá, que tem apenas uma vitória em sete jogos, às 11h30 (de Brasília).

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Mesmo com as quedas diante de Ucrânia e Itália, a comissão técnica do Brasil manteve a programação inicial e colocou a maioria de reservas em quadra para dar rodagem aos jogadores. Com a equipe alternativa, o Brasil teve uma atuação ruim.

A seleção iniciou a partida sem eficiência no bloqueio (conseguiu apenas um ponto no fundamento na primeira parcial) e viu os eslovenos abrirem 6 pontos de vantagem (19 a 13). A equipe de Bernardinho conseguiu se recuperar e virou o placar no final do set (23 a 22), mas permitiu que os rivais fechassem em 27 a 25 e fizesse 1 set a 0.

Após o susto no final da primeira parcial, os eslovenos voltaram soltos para o segundo set e começaram novamente comandando o placar. Os brasileiros, desta vez, não conseguiram diminuir os erros e o bloqueio continuou inoperante. Com ampla vantagem, os eslovenos não tiveram dificuldade para fechar em 25 a 17.

O terceiro set teve um pequeno equilíbrio no início, mas a história se repetiu. Os eslovenos aproveitaram o débil bloqueio brasileiro e logo abriram vantagem. Houve um momento de falta de concentração dos donos da casa, que permitiram cinco pontos em sequência dos brasileiros (19 a 17). A seleção, porém, não conseguiu repetir a reação do primeiro set e viu o adversário fechar em 25 a 20.

Stern, com 19 pontos, marcou quase o dobro do que o brasileiro mais eficiente, Darlan, com 10. Mozic foi responsável por outros 17 pontos dos eslovenos, e Arthur terminou com 8.